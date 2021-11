VittorioNoPass Exxx…Polzive!!! Panico nel cuore della Casta friulana: Irrompe Sgarbi No Green Pass in Consiglio Regionale.

Vittorio è notoriamente anti Green Pass, dice: “Ho avuto il cancro e sono vaccinato, ma sono contrario al Green pass, è una discriminazione reale e antidemocratica”. Ebbene, il funambolico deputato di Forza Italia è apparso oggi ai passi perduti del consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia (avrà fatto il tampone?) per l’inaugurazione della mostra sullo scultore friulano Luciano Ceschia. Il consiglio, per disposizione del presidente forzista Zanin-Mtf, è sottoposto a rigorosissime regole: Green Pass e tampone. Sgarbi si è invece presentato rigorosamente senza mascherina e nel totale impaccio di consiglieri e assessori che, rapiti dall’istrione, hanno abbandonato il decalogo appena introdotto dalla casta e si sono lasciati andare a strettissimi selfie di circostanza da pubblicare in rete. Una presa per il culo colossale che stride con le paturnie anti-Covid diffuse in questi giorni dal presidente del consiglio Zanin-Mtf: obbligo tampone e certificato verde per chi accede al consiglio. Sgarbi si è distinto per la sua innata sbattitura di palle verso il palazzo tant’è che si è lasciato andare presentandosi senza calze e coi piedi puzzolenti sopra le poltrone del salone.

Vittorio Sgarbi si trova a Trieste per la serata unica sul Caravaggio in programma stasera al teatro Rossetti.