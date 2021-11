EvaPuledra Exxx…Polzive!!! La compagna di Diabolik vuole tuffarsi nel fiume Natisone (Ud) in divieto di balneazione. Rischio malattie infettive. Segnalazione ai Carabinieri di Premariacco

Dopo Trieste (Udine sempre esclusa), la troupe dei fratelli Manetti raggiungerà domani Premariacco per le riprese finali del film Diabolik la cui protagonista è la gran puledra Miriam Leone nelle vesti di Eva Kant, compagna di birbanterie del celebre Ladro. Il set di domani prevede la ripresa di una scena mozzafiato: un tuffo acrobatico dell’attrice nel fiume Natisone all’altezza del Ponte Romano in comune di Premariacco. Nel comune vige il divieto di balneazione. La zona è molto conosciuta per via delle numerose frequentazioni di bagnanti Udinesi che ogni estate cercano il fresco e per le sanzioni che la Polizia Locale infligge ai malcapitati. Per questo motivo, Marino Visentini, presidente del Comitato per la Salvaguardia del territorio di Premariacco e Cividale del Friuli, ha fatto sapere di aver segnalato ai Carabinieri della locale stazione l’illecito che sarà compiuto domani. E si chiede quali autorizzazioni siano state rilasciate alla troupe per consentire il tuffo in un tratto di fiume in cui vige il divieto e dove il pericolo di malattie infettive, causa presenza di ratti da chilo, é molto elevato.

Visentini scrive: “Dal 1999 è in atto un inquinamento delle falde sottostanti provocato dalle discariche di Firmano, verrà rispettato il divieto? Si fa presente che è stata inviata alla Stazione dei Carabinieri locale una segnalazione in merito a tale iniziativa per una verifica e al rispetto”.