VitaVitalizi Exxx…Polzive!!! Il Senato ripristina i benefici per gli ex Senatori. Esultano i friulani. L’ex 5 Stelle Ugo Grassi vota a favore. No di Lega e Fratelli d’Italia.

Stop al taglio dei vitalizi. In tutto erano stati presentati oltre 800 ricorsi: «Ma adesso ne sono morti oltre 300», dice Paniz. I viventi e chi ha diritto alla reversibilità non prenderà gli arretrati, ma per loro la super pensione andrà da 2.000 ai 5.000 euro. A Montecitorio aspettano il verdetto altri mille ricorsi. Di questa misura potranno beneficiare gli ex senatori friulani: Rinaldo Bosco, Diego Carpenedo, Roberto Visentin, Giulio Camber, Francesco Moro, Giovanni Collino, Roberto Antonione, Tamara Blazina, Vannni Lenna, Carlo Pegorer, Mario Pittoni e Ferruccio Saro. Il Senato ha ripristinato i benefici anche per chi ha svolto meno di una legislatura: tornano i maxi assegni per 851 ex senatori e 444 familiari di senatori deceduti. L’importo torna inoltre ad agganciarsi allo stipendio anziché ai contributi versati. Lo ha deciso il Consiglio di garanzia di Palazzo Madama, presieduto da Luigi Vitali e dal vice Ugo Grassi, entrambi ex senatori. Il 5 luglio era l’ultima data utile per il vecchio organismo per prendere questa decisione, prima dell’insediamento dei nuovi componenti eletti in questa legislatura. Il taglio dei vitalizi fu deciso cinque anni fa dal Movimento 5 Stelle con il ricalcolo dell’assegno in base ai contributi realmente versato. Ieri, 5 luglio era l’ultima seduta del Consiglio con i componenti della scorsa legislatura, prima di essere sostituito da quelli nuovi. A presiedere l’incontro c’era Luigi Vitali, ex senatore di Forza Italia. Il suo vice era Ugo Grassi, ex M5s poi passato alla Lega e infine al gruppo Misto, non rieletto. Gli altri membri del Consiglio erano Alberto Balboni (senatore di Fratelli d’Italia), Pasquale Pepe (ex Lega) e Valeria Valente (Pd). «Mi assumo ogni responsabilità della decisione che ho assunto, l’ho fatto in nome della mia coscienza e della mia competenza tecnico giuridica” ha detto l’ex senatore M5S Ugo Grassi, «La delibera – ha aggiunto – riguardava i vitalizi pre 2012 non tutti».