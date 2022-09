VergognaTrieste Exxx…Polzive!!! Fuochi artificiali per la chiusura della ferriera. Danilo Slokar tuona: “Una vergognosa cazzata”.

Ieri sera alle 20 il presidente Fedriga e il ministro Patuanelli hanno fraccato il pulsante che ha fatto esplodere l’intera struttura dove si trovava l’area a caldo della ferriera di Servola. Poi sono seguiti i festeggiamenti colorati, per una buona mezz’ora, dai fuochi artificiali. La cosa non è piaciuta ai triestini e nemmeno al consigliere regionale della Lega Danilo Slokar.

L’assessore regionale all’Ambiente Fabio Scoccimarro ricorda che «all’inizio il cavalier Arvedi non voleva sentire, poi gli abbiamo fatto capire che conveniva anche a loro trasformare un’industria impattante in industria pulita». Arvedi continuerà le attività a Servola raddoppiando il laminatoio

Danilo Slokar: “Una vera vergogna … è giusto, e sta nelle cose partecipare ad una demolizione di una parte della storia della città. È fondamentale chiudere una fabbrica altamente inquinante e non più compatibile con i nostri tempi situata quasi in centro, ma organizzare dei fuochi d’artificio per mezz’ora, per festeggiare una realtà che muore anziché una che nasce non è solo di cattivo gusto, ma è irrispettoso per la storia di quella fabbrica, irrispettoso degli operai che ci hanno lavorato contribuendo a far crescere la società tutta e la crescita della città stessa. Sarei proprio curioso chi si è inventato questa simile vergognosa cazzata“.

Commenti in rete:

Da sempre favorevole alla totale riconversione delle attività inquinanti della Ferriera in attività moderne, pulite e di pari , se non migliore, garanzia occupazionale e reddituale per i suoi lavoratori….avrei usato sobrietà mediatica senza festeggiamenti, musica (walzer viennese) e fuochi d’artificio che vedo più opportuni per quando si inaugureranno le attività logistico ferroviarie.

Vergognoso… almeno un po’ di rispetto per le persone in difficoltà e per quelle che lo saranno. E per tutti noi, che dobbiamo ormai tagliare su tutto, mentre in questo spettacolo i soldi son stati letteralmente buttati al fuoco. Complimenti.

Spettacolo pirotecnico e banchetto per la demolizione di un’ attività lavorativa….