PalmanovaFarWest Exxx…Polzive!!! Arrestato e condotto in carcere il 28enne che aveva tentato violentare una ragazza di Jalmicco (Ud).

L’episodio era avvenuto nel tardo pomeriggio del 15 agosto, in pieno giorno e nel centro della frazione di Jalmicco, in comune di Palmanova. Una diciottenne del posto era stata aggredita da un 28enne romeno ospite in una struttura di accoglienza di Romans d’Isonzo (Go). Tutte le sere la ragazza raggiungeva a piedi una sua amica di Visco. Probabilmente il malintenzionato era a conoscenza dei movimenti della giovane e, appena si è presentata l’occasione, le è saltato addosso spingendola contro il muro di una casa con l’intenzione di violentarla. Fortuna ha voluto che le grida della ragazza avessero richiamato i vicini del quartiere che hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. I militari sono riusciti a bloccare il cittadino romeno e a consegnarlo all’Autorità Giudiziaria. La ragazza aveva denunciato l’episodio e l’altro ieri i militari dell’Arma hanno eseguito l’ordine di arresto in carcere.