ValliDelNatisoneScandalone Exxx…Polzive!!! Chi ascolta i cittadini preoccupati del progetto delle pale eoliche? Solo le consigliere regionali Capozzi e Liguori: “No imposizioni dall’alto”. Il mai pervenuto presidente della Comunità Comugnaro pensa all’ufficio stampa, costo: 12 mila euri.

Il progetto “Polfar” (turbine alte 200metri) che cambierà profondamente il paesaggio delle verginissime “Valli del Natisone” ha riscosso un notevole interesse anche oltre i confini delle Valli tant’è che due consigliere regionali, Simona Liguori del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg e Rosaria Capozzi dei 5 Stelle hanno partecipato, svolgendo il ruolo di supplenti, all’incontro pubblico di ieri sera. Assenti alcuni amministratori locali, in altre faccende affacendati. E’ il caso del presidente della Comunità Comugnaro mai pervenuto. A che serve la Comunità delle Valli? solo per assumere un giornalista con funzioni di addetto stampa? al costo di 12 mila euri? La consigliera Liguori osserva: “Ho ascoltato con attenzione le tante persone intervenute all’incontro pubblico che si è tenuto ieri sera presso la sala consiliare di San Pietro al Natisone, sul progetto di installazione di un parco di pale eoliche sul monte Craguenza/Kraguojna. Una serata partecipata, organizzata da liste civiche attive nei Comuni delle Valli del Natisone (San Leonardo Civica, Prospettiva Comune, Pulfero Bene Comune e Consenso Civico), che hanno saputo mettere al centro le preoccupazioni dei tanti cittadini e le loro le richieste di trasparenza e i dubbi legittimi su un progetto che rischia di incidere in modo significativo sul paesaggio, sull’ambiente e sul futuro stesso di un territorio già fragile e prezioso. Troppo spesso le aree interne vengono dimenticate o usate come terreno di conquista. Serve una nuova stagione di ascolto e partecipazione, che rimetta al centro le comunità e non le escluda”. Sull’argomento interviene l’esponente dei 5 Stelle Rosaria Capozzi: “Centinaia e centinaia di persone, equamente suddivise tra impegno civico e partecipazione sociale, sono più che mai decise a difendere il proprio territorio da cemento, asfalto e manufatti alti 200 metri. Non a caso, sono risultati affollatissimi gli eventi informativi organizzati dai cittadini e dai consiglieri comunali sul territorio delle Valli del Natisone, finalizzati a illustrare un progetto che comporterebbe la collocazione di quattro pale eoliche a pochi chilometri soltanto dal patrimonio Unesco di Cividale del Friuli. Continuiamo a ribadire l’assoluta necessità che sia necessario introdurre il dibattito pubblico nella nostra legislazione. La nostra speranza – precisa Capozzi – è anche quella che la Regione Friuli Venezia Giulia esprima un parere contrario alla richiesta di non assoggettare a Valutazione di impatto ambientale un progetto eolico che, persino a detta dei proponenti, pare non possegga ancora un set completo di dati anemometrici (velocità del vento) e che non rispetti le distanze dai beni culturali tutelati dalla normativa nazionale, spesso del tutto ignorati da tale pianificazione”.