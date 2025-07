AssestamentoDaGiramento Exxx…Polzive!!! Una regione ubriaca di euri. Esultano i consiglieri regionali. Parte oggi la maratona sul goloso documento finanziario Fvg. La cifra manovrabile è spaziale: un miliardo e 200mila euri.

Arriva in Aula la manovra di assestamento finanziario dell’estate uno degli appuntamenti più attesi trasversalmente dai consiglieri regionali. La cifra manovrabile è notevole, come la Giunta Fedriga ormai ha abituato amministratori e cittadini. Si parla, infatti, di un miliardo e 191 milioni di euro allocati nel disegno di legge 57 sull’assestamento del bilancio 2025-27. Il presidente Mauro Bordin, un po’ prima della seduta dell’Assemblea, darà modo alla Giunta delle elezioni di convalidare l’incarico alla consigliera di Fratelli d’Italia Orsola Costanza, che ha preso il posto di Alessandro Basso divenuto sindaco di Pordenone. Subito dopo, per le 10, come detto inizierà la seduta d’Aula, la cui fine è stabilita per le 20. Così per tre giorni: oltre a martedì, infatti, il Consiglio si ritroverà anche mercoledì 23 e giovedì 24, quando, dovesse servire, i lavori si protrarranno ad oltranza sino a che non ci sarà l’ultima approvazione. A darsi battaglia a suon di relazioni per la maggioranza e per la minoranza saranno, rispettivamente:

Markus Maurmair (FdI) contro Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) sul Rendiconto generale;

Antonio Calligaris (Lega), Maurmair, Mauro Di Bert (Fedriga presidente) e Andrea Cabibbo (FI) contro Andrea Carli (Pd); Massimo Moretuzzo (Patto per l’Autonomia-Civica Fvg) e Furio Honsell sull’assestamento, mentre sul Defr saranno ancora Maurmair contro Carli e Honsell.