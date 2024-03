ValentinaPasqualina Exxx…Polzive!!! Il sindaco leghista di Cercivento (Ud) prepara la sorpresa nell’uovo di Pasqua: Nominata la figlia Valentina nel Cda dell’Asp Matteo Brunetti di Paluzza.

Come si dice in tutto il mondo: “I figli sono come gli aquiloni, bisogna insegnargli a volare”. E questi volano grazie alle spintarelle dei genitori che si traducono in disinvolte sistemazioni ottenute grazie il potere del genitore che lo esercita nel minuscolo comune all’imbocco della valle del But (che quest’anno va al rinnovo). Dalle mura domestiche alla sede comunale è un lampo. E così il sindaco Valter Fracas (quota Lega) ha nominato la figlia Valentina come unico rappresentante del comune di Cercivento all’interno del Cda dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Matteo Brunetti” di Paluzza. I comuni rappresentati nel Consiglio sono quelli di Paluzza, Paularo, Arta Terme e Sutrio che esprimono un rappresentante, Treppo-Ligosullo due. Il Cda è scaduto il 14 febbraio scorso e la nomina dei rappresentanti del comune è di competenza del sindaco. Il primo cittadino di Cercivento, appurato che la figlia Valentina Fracas ha dato la propria disponibilità all’assunzione dell’incarico e visto il suo curriculum, l’ha nominata quale componente del Consiglio di Amministrazione. Il sindaco di famiglia.