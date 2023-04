UstiSallusti Exxx…Polzive!!! Promoturismo ha scelto di investire palate di euri sui quotidiani di sinistra. Fedriga indispettito replica al direttore di Libero: “Non sono scelte determinate dal presidente della regione”.

Il casus belli fra il presidente Fedriga e il direttore di “Libero” Alessandro Sallusti è esploso stamattina con un fondo ruvidissimo pubblicato sul quotidiano in edicola. Il direttore di Libero è inviperito nei confronti di Massimiliano Fedriga perché, a suo dire, ha praticamente brandizzato “La Stampa” e “Repubblica” (del gruppo Gedi) tra martedì e mercoledì con ben 17 spazi pubblicitari acquistati da Promoturismo per promuovere le bellezze del Nord est: da Udine a Cividale e Lignano Sabbiadoro. Solo che Fedriga è un esponente della Lega, partito al quale le posizioni di Libero sono sempre state vicine. Su “leopost” di stamattina una parte del testo al veleno del fondo che il direttore Sallusti ha pubblicato sul suo giornale. Dal canto suo, il presidente Fedriga, intervistato a margine della conferenza stampa di presentazione dei nomi della nuova giunta regionale, ha affermato: «Il direttore non l’ho mai sentito negli ultimi 5 anni e non voglio entrare in polemiche che mi sembrano inadatte all’istituzione che rappresento». Il presidente aggiunge: «Le istituzioni fanno le promozioni, nel caso in questione Promoturismo, con delle scelte che non sono determinate ovviamente dal presidente della regione, Sarebbe un atto illeggittimo e per quanto mi riguarda grave!». Insomma, il presidente tenta di spegnere sul nascere le polemiche sul fatto che Promoturismo Fvg abbia investito centinaia di migliaia di euri sui quotidiani di sinistra e Sallusti ribadisce: “Lei (Fedriga) se ne intende di comunicazione – ha preso pure una laurea in materia – e quindi sa il fatto suo, per esempio che una buona tattica è comperarlo il nemico anziché combatterlo, tattica squallida ma efficace, soprattutto facile perché quelli di sinistra sono mediamente in vendita. Perché se è così ce lo dica che noi a scrivere che lei è un grandissimo stronzo – cosa che non crediamo, abbiamo sempre sostenuto il contrario – ci mettiamo un attimo e vediamo se anche a noi arriverà un euro friulano per tenerci buoni. Ma sa che le dico? Lasci perdere, non lo scriviamo gratis, non abbiamo bisogno di lei”. La chiusa, poi, raggiunge livelli surreali: “La prossima volta che lei avrà bisogno di una marchetta o di una difesa d’ufficio dagli attacchi di La Repubblica e de La Stampa, la prego: non alzi il telefono con noi come d’abitudine”. Fedriga ricorda: “Sono 5 anni che non sento Sallusti”.