SquadronePordenone Exxx…Polzive!!! Il neo assessore Zannier si dimette da assessore. Entra in consiglio Mauro Tavella. Aumenta il peso pordenonese della Lega a Trieste.

Durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi assessori, ieri a Trieste, il presidente Fedriga ha voluto precisare che non chiederà le dimissioni tassative degli assessori eletti consiglieri ma pretenderà, per chi mantenesse la carica, la garanzia del rispetto degli impegni sia in aula che in giunta. Una condizione che mette in ansia i primi dei non eletti che restano “impiccati” alle decisioni degli assessori in duplex. Per esempio Orsola Costanza di Fratelli d’Italia è la prima dei non eletti nella circoscrizione di Pordenone. Qualora la neo assessora Cristina Amirante rinunciasse all’aula, per lei si spalancherebbero le porte del consiglio regionale. Stesso discorso per il riconfermato Fabio Scoccimarro a Trieste. In caso di dimissioni sarebbe pronto Marcello Medau. In “sospeso” anche Leonardo Barberio in attesa delle decisioni del vice presidente Mario Anzil. Chi ha anticipato i tempi è stato il leghista Stefano Zannier eletto nella circoscrizione di Pordenone e riconfermato assessore all’agricoltura. Ieri ha annunciato le dimissioni da consigliere, quindi per effetto della sua decisione entrerà in consiglio regionale il patron dell’Italian Bahja, Mauro Tavella. Una scelta strategica che consente all’area pordenonese di aggiungere ulteriore peso politico a quello degli eletti (Lucia Buna è in giunta a Cordenons col sindaco segretario Lega Pn Delle Vedove). Zannier assessore si sacrifica in favore di una presenza del territorio in consiglio regionale. Il segretario Dreosto ha tutto l’interesse a piazzare più pedine possibili in consiglio; significa attenta verifica dei provvedimenti della maggioranza ma soprattutto un controllo serrato dell’azione politica Fedriga. Dreosto coltiva da anni un buon rapporto anche col primo dei non eletti nella circoscrizione di Tolmezzo, Emanuele Ferrari. E’ la vera sorpresa di queste elezioni poiché ha superato anche l’uscente Boschetti. Molto probabilmente Barbara Zilli lascerà lo scranno di consigliere per dedicarsi a tempo pieno all’assessorato. In questo modo l’assessore comunale di Forni Avoltri entrerà per la prima volta in consiglio. Pertanto dopo il pordenonese Mauro Tavella un altra figura molto vicina al commissario Dreosto farà il suo ingresso in consiglio. Due sentinelle a Trieste in stretto contatto col Senatore. Guarda caso anche Salvini è Senatore. Terminati gli appuntamenti elettorali, il primo partito della regione si prepara a celebrare il congresso regionale. Le basi sono già al lavoro.