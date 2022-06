UrneVuote Exxx…Polzive!!! Oltre 108 mila elettori friulani non sono andati a votare. Alle 14 inizia lo spoglio. Fanali accesi su Cervignano; Codroipo; Maniago; Gorizia; Azzano Decimo; Lignano; Tolmezzo.

In foto: L’infaticabile Franco Zotti alla guida dell’autobus urbano di Gorizia e Sebastiano Visintin (caso Liliana Resinovich) mentre fotografa il suo amico Ziberna durante il comizio di venerdì. Alle 14 inizierà lo spoglio per le comunali del Friuli Venezia Giulia cui erano interessati 33 comuni per un totale di 220.292 mila aventi diritto al voto. Sono andati a votare solo 111.835. Un dato preoccupante che rivela quanto alto sia ormai il livello di disaffezione dei cittadini verso la politica. Rifiutare e ignorare. Un caso particolare è solo quello di Cervignano.

In ogni caso i fanali degli analisti saranno puntati su molti comuni interessati al rinnovo: Azzano Decimo per via della scelta del centrodestra di andare diviso: Bortolus con Lega/centristi contro Piccini di Fratelli d’Italia, lo scontro potrebbe favorire Enrico Guin; a Buja il sindaco uscente ha rotto con il centrodestra ed ha puntato sul vice sindaco Calligaro contro Pezzetta sostenuta da Lega e Fratelli d’Italia. A Cervignano invece la situazione è capovolta, nella bassa è il centrosinistra ad essere diviso: Zampar deve vedersela con l’ex assessora Maule, il che potrebbe favorire Balducci, candidato del centrosinistra. L’affluenza è stata molto alta.

Codroipo incertezza assoluta e rischio ballottaggio con tre candidati in corsa: Ganzit, Mauro e Nardini. Ziberna a Gorizia tenta il difficile colpo al primo turno ma la polverizzazione di candidati rischia di mandarlo al ballottaggio.

Nella località balneare di Lignano si gioca una delle partite più interessanti della regione. Il centrodestra sostiene Laura Giorgi e il centrosinistra spera di mantenere il predominio di Fanotto con Marosa sindaco. Altra partita complicata a Maniago, Esposito è sostenuto dalla Lega che va contro il candidato Marzullo sostenuto da Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Nella città dei cantieri a Monfalcone le previsioni danno Cisint vincente al primo turno mentre a Pagnacco l’uscente Sandruvi incrocia le dita visto anche l’esito dell’affluenza che dovrebbe essere positivo. Di Pocenia si è scritto a volontà e il caso del deposito di rifiuti pericolosi ha infiammato la vigilia elettorale. Sono due donne le candidate sindaco: Irene Betto e Debora Furlan. A San Canzian d’Isonzo, l’ex Silvia Caruso (civiche) ci riprova contro Claudio Fratta del PD e Sorrentino del CentroDestra. Il derby della Valcanale si disputa a Tarvisio, Zanette contro Carlantoni e a Tolmezzo, vista la bassissima affluenza l’incertezza regna sovrana. Fino a ieri il favorito era Vicentini. Con questi dati tutti può succedere.