UrneChiuse Exxx…Polzive!!! I candidati di Cervignano trascinano 600 votanti in più del 2017. Calo impressionante a Codroipo, Buja e Gorizia. Rischio commissario a Vito D’Asio. I primi sindaci eletti.

Manlio Mattia (Sutrio), Andrea Martinis (Preone), Davide Protti (Cimolais), Andrea Faccin (Arta Terme), Tatiana Bragalini (Savogna) e Claudio Sandruvi (Montenars), sono i primi sindaci eletti grazie al quorum raggiunto del 50% più 1 degli aventi diritto al voto. Niente da fare invece per Luciano Cedolin (Vito d’Asio) cui sono mancati 28 voti. Arriverà il commissario. Queste le candidature singole che però, per ottenere la consacrazione, dovevano raggiungere il quorum (il 50% +1 dei votanti). Per loro l’ufficialità arriverà domani dopo le 14 quando inizierà lo spoglio. I primi dati sui quali gli analisti stanno riflettendo sono quelli dell’affluenza. Gli elettori di Cervignano hanno risposto in modo clamoroso alla chiamata: 6.263 rispetto ai 5.672 del 2017. Evidentemente il duello Zampar-Maule deve aver messo in modo l’interesse dei cervignanesi per questa tornata elettorale. A Lignano quasi in linea con 5 anni fa: 3.496 rispetto a 3.580 del 2017. A Buja lo scarto è di 200 voti in meno circa. A Tarvisio di 284 voti, da 2.611 del 2017 ai 2.327 di ieri. Anche a Monfalcone sono stati persi per strada 240 voti, mentre a Gorizia da 17.602 elettori del 2017 si è passati a 14.601. Male anche a Codroipo dove mancano 1.149 voti. Nella tormentata Tolmezzo dai 6.234 del 2019 si è scesi a 5.112 di ieri. Il quorum dei referendum non è stato raggiunto.