Un detenuto si è tolto la vita nel carcere di Udine. E’ accaduto ieri, mercoledì. E’ il 59esimo suicidio di quest’anno all’interno di strutture penitenziarie italiane. La vittima, un udinese di 64 anni, si trovava in carcere da sei giorni; era accusato di maltrattamenti in famiglia. Per questo, il gip di Udine aveva disposto l’allontanamento dalla casa familiare. Dal 29 luglio l’uomo dormiva nella propria automobile.