UdineViolenta Exxx…Polzive!!! L’autore del pugno che ha ucciso Shimpei Tominaga condannato a 12 anni di carcere. Due anni a testa a Wedam e Djouamaa.

Nel giugno del 2024 a Udine, un episodio di violenza ha portato alla morte di Shimpei Tominaga, imprenditore giapponese di 56 anni. Per quei fatti, Samuele Battistella, 20enne di Mareno di Piave, è stato condannato a 12 anni di carcere per omicidio preterintenzionale. Quel giorno di giugno a Udine, Battistella sferrò un pugno che si rivelò fatale per Tominaga. La vittima, intervenuta nel tentativo di calmare una rissa tra due gruppi di giovani, è stata colpita in modo critico. Gli esami e le testimonianze raccolte durante il processo hanno confermato il nesso tra l’azione di Battistella e il decesso dell’imprenditore. Il tribunale ha ritenuto che l’aggressione abbia superato il confine tra lesioni e omicidio senza intenzione di uccidere esplicita, da qui la qualificazione di omicidio preterintenzionale. Accanto a Battistella, sono finiti sotto processo anche Daniele Wedam, 20 anni, e Abd Allah Djouamaa, 22 anni, entrambi residenti a Conegliano, provincia di Treviso. Il giudice ha escluso nei loro confronti il concorso nell’omicidio, condannandoli soltanto per lesioni aggravate. La pena inflitta è di due anni per ciascuno.