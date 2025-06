Crisi&Sorrisi Exxx…Polzive!!! Scollinata la crisi di maggio prende forma la nuova sanità Fvg: Riccardi accoglie le richieste di UilFpl e Nursind. “Vigileremo affinché le risorse siano effettivamente destinate alle realtà con maggiori criticità. Sussistono le condizioni per la firma dell’accordo”.

Il “Patto di legislatura” che “FedrigaTerzo” presenterà in consiglio il 25 giugno, sarà arricchito di importanti novità nel settore sanitario, bestia nera della maggioranza e materia che ha scatenato il putiferio. Si tratta della notizia dell’accordo, in attesa della firma, sulla ripartizione dei fondi che l’assessore Riccardi ha sottoposto alle parti sociali. Le buone notizie sono rese note da Stefano Bressan, Segretario Generale della UilFpl e dal collega Luca Petruz del Nursind. Ma la nuova sanità Fvg inizia da qui: Riconosciute le indennità di Pronto Soccorso per tutto il personale assegnato al 118, Elisoccorso. Punti di Primo intervento e Sores. Maggiorazione delle indennità di pronta disponibilità, servizio notturno e servizi particolari. Le maggiorazioni passano da un euro a 5 per la tariffa oraria a 2,5 a 10 per la giornaliera.

«A fronte dell’ultimo documento trasmesso da Arcs e dall’Assessore regionale alla Salute, dopo un’attenta verifica dello stesso, possiamo affermare che le richieste avanzate da UilFpl e Nursind sono state sostanzialmente accolte. In particolare, è stata prevista una dotazione complessiva vicina ai 4 milioni di euro finalizzata a incentivare le aree meno attrattive, come da noi richiesto fin dall’inizio del confronto. Ora – proseguono i due Segretari – la priorità è vigilare affinché, nella successiva contrattazione a livello aziendale, queste risorse siano effettivamente destinate alle realtà con maggiori criticità, in coerenza con gli obiettivi dichiarati a livello regionale. Accogliamo inoltre con favore:

L’incremento delle indennità per pronta disponibilità, servizio notturno e particolari servizi, misura che abbiamo sostenuto con forza e che trova finalmente attuazione;

La revisione dell’indennità di Pronto Soccorso, che prevede un parziale aumento dei gettoni, oltre alla destinazione di una parte variabile legata agli accessi, come da nostra proposta. Resta ora da effettuare un’ulteriore e attenta lettura del testo completo. Tuttavia rileviamo che le istanze presentate da UilFpl e Nursind sono state recepite nella loro sostanza».