UdineStrashion Exxx…Polzive!!! Bufera in maggioranza: Alla Ioan assegnato l’ufficio della Battaglia. Fontanini concede aggratis un’intera piazza all’industriale Mareschi Danieli.

Per il centrodestra friulano, dopo le violente scariche estive iniziano le tensioni autunnali che sembra siano ad alto voltaggio. In Lega, dopo la svalvolatura sulle mense e sull’assessore da sostituire, esplode il caso della capogruppo Lorenza Ioan. Alla pasionaria di Fedriga è stato riconosciuto il grande impegno dimostrato in consiglio e, malgrado le strumentalizzazioni, Fontanini ha deciso di valorizzarla affidandole l’ufficio di palazzo D’Aronco che era dell’assessora Battaglia. Quella sarà la sua cabina di regìa da dove studierà la linea politica del partito. La capogruppo potrà avvalersi dell’ausilio della new entry Giulia Agostinelli con cui è in ottimi rapporti. Il risacimento però ha generato altissime tensioni fra i colleghi consiglieri, soprattutto nell’orbita femminile, e fra gli esponenti del rufianaggio friulano. Tuttavia le scariche non sono esaurite con l’assegnazione di un ufficio a un consigliere, quanto al fatto che lunedì prossimo si terrà uno dei consigli comunali più complicati degli ultimi mesi. Balla la presidenza di commissione politiche sociali di Valentini dopo il suo passaggio in Fratelli d’Italia. Il ruolo fa gola a molti soprattutto fra i ranghi dell’opposizione che potrebbero trovare una quadra clamorosa con alcuni ribelli del centrodestra e puntare a eleggere Pizzocaro. Come alternativa ci sarebbero altri 2 nomi molto graditi all’aula, quello del Patriota Antonio Pittioni oppure di Lorenzo Patti. Nessun problema invece per la Basaldella che prenderà il posto della presidenza di commissione Cultura e istruzione che era in capo alla neo assessora Marioni. Ma il vero scoglio sarà sui voti che serviranno per determinare l’elezione del vice presidente del consiglio. Ad oggi non è stata trovata l’intesa ed è probabile che alcune defezioni o tranelli improvvisi, portino ad eleggere un candidato dell’opposizione per bilanciare la presidenza di Berti. Se a Fratelli d’Italia sarà sfilata la presidenza di una commissione, è evidente che i tre consiglieri potranno ritenere di avere le mani libere da ogni vincolo sul voto per la vice presidenza del consiglio.

Intanto stasera si celebra la prima edizione di “Udine Fashion Night”. La giunta Fontanini, con il pretesto del Covid e della ripartenza, ha esentato gli organizzatori dal pagamento dell’occupazione suolo pubblico quantificato in 1.000 euri. Il sindaco, nel timore di sollevare il sospetto di un sottanismo industriale, ha occultato il nome di Anna Mareschi Danieli come partner della serata. Nella determina si legge che: “…trattasi di una sfilata di abiti prèt á porter, sposa ed alta moda interamente realizzati e confezionati a Udine con il supporto creativo di un’altra nota imprenditrice friulana e del marchio “Barbara Beltrame…”.