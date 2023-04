UdinePolveriera Exxx…Polzive!!! Scintille nell’opposizione per via dei capigruppo. A che gruppo si iscrive Fontanini? Giulia Manzan prenota il ruolo nella lista dell’ex sindaco. Vidoni guiderà l’aula per Fratelli d’Italia. Tensioni Lega-Fratelli d’Italia.

Volano gli stracci in casa Lega dopo la sconfitta di Fontanini a Udine contro De Toni. Una sconfitta che assume un significato politico molto complicato. Dopo il primo turno del 2-3 aprile il partito di Dreosto-Salvini aveva investito molte energie in termini di presenze e incontri in città. Ma sono stati lasciati al loro destino, abbandonati. Per esempio, nessun big di Fratelli d’Italia è salito al Nord nel frangente fra il primo e il secondo turno. Politicamente significa che i Benito Remix hanno scaricato la pratica Udine alla Lega e al suo sindaco. In caso di sconfitta, come poi è avvenuto, la paternità dell’esito doveva essere intestata al partito del sindaco. Questo significa che Lega e Fratelli d’Italia sono sempre di più ai ferri corti; ancor di più dopo il caso Lollobrigida e la sua “sostituzione etnica”. Ma ci sono altri focolai circoscritti all’interno della Lega. Lingue di fuoco sono rivolte al cerchio magico di Fontanini cui la Lega attribuisce la responsabilità diretta del tracollo a partire dall’incompetenza dimostrata nel gestire una campagna elettorale tafazziana iniziata ad agosto e l’incapacità di reagire con forza all’esito del primo turno. De Toni volava, lo staff di Fontanini riposava. Ed ora si arriva al redde rationem. A quale gruppo si iscriverà il sindaco perdente in consiglio comunale? Per i consiglieri eletti il suo sbocco naturale è quello della Lega, è lì che dovrebbe approdare. E’ un invito che arriva soprattutto dal gruppo di Autonomia Responsabile di Renzo Tondo che ha fatto eleggere ben due consiglieri (Manzan e Palmisciano) contro lo zero assoluto di quelli del sindaco uscente. In forza di questo risultato l’ex assessora Giulia Manzan si candida a guidare la lista “Sindaco Fontanini” in aula. Qualora l’ex sindaco volesse essere lui a guidare il gruppo, le due neo consigliere sarebbero pronte ad uscire dalla compagine e iscriversi al Misto. In tal caso Fontanini, visto che anche in Lega pare non essere gradito, farebbe parte del monogruppo al pari di Salmé. Da non escludere la prospettiva avanzata da Giulia Manzan di “coinvolgere” Giovanni Barillari, unico eletto in Forza Italia per costituire un nuovo gruppo (Barillari, Manzan e Palmisciano). Intanto in casa Fratelli d’Italia si dà ormai per scontato che sarà Luca Vidoni il capogruppo essendo il più votato. Opposizione già balcanizzata in attesa di quell’elemento di coesione che non c’è stato nemmeno in campagna elettorale.