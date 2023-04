SaleElettorale Exxx…Polzive!!! Bufera in maggioranza a Trieste: 4 consiglieri abbandonano Dipiazza e passano al misto. Diego Moretti confermato capogruppo del PD in regione. Fallito il blitz di Serracchiani in favore di Martines.

Diego Moretti, capogruppo uscente del PD in consiglio regionale è stato riconfermato, con una semplice formalità, anche per il prossimo mandato. Nessun termine o principio di rotazione. Per ora, il consigliere isontino guiderà il gruppo (compreso Slovenska Skupnost) anche in questa legislatura. Occorre dire che non sono bastate le pressioni di Serracchiani sui consiglieri dem per soddisfare le ambizioni del neo consigliere di Palmanova Francesco Martines. Il vice sindaco potrebbe ricoprire quel ruolo in un secondo tempo per un principio di rotazione già applicato nella precedente legislatura. ma tutto è ancora da decidere. Intanto tira una brutta aria a Trieste in maggioranza Dipiazza. La scelta dell’assessore che ha sostituito Grilli, eletto in consiglio regionale, ha mandato in frantumi la lista del sindaco lasciandola con un solo consigliere dei 5 componenti. Ecco il comunicato: “I sottoscritti, comunicano che dalla data odierna non sono più componenti del gruppo della Lista Civica Dipiazza ma del Gruppo Misto a sostegno delle linee programmatiche del Sindaco Roberto Dìpiazza”. A riferirlo in una nota l’attuale Presidente del Consiglio Comunale Francesco Panteca, Vincenzo Rescigno, Roberto Cason e Massimo Codarin, probabilmente a seguito della nomina a nuovo assessore al sociale di Tognolli al posto di Grilli.