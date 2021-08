UdineMosul Exxx…Polzive!!! Un’elettrice di Fontanini scrive al MV: E’ difficile vivere qui. In arrivo effetti speciali da Ufo-Robot e un drone quadricottero per i cagasotto della Polizia Locale: 35mila euri. Esclusivo

Perchè aumentare le mesate a sindaci e assessori? Centrodestra come Lega, ForzaTragica, Fratelli d’Italia e ProgettoFvg sostanzialmente inguardabile. Alla ricerca di se stesso e del baluardo smarrito.

Giacchè a Udine la propaganda del leghista Fontanini in tema di sicurezza è rimasta tale, i cabarettisti tentano la strada degli effetti speciali per calmare gli animi dei residenti. Il comandante Eros Del Longo, dopo aver acquistato autovetture crossover, pistole elettriche, pick up ultimo grido e animali antidroga, ora tenta la strada cinematografica: sono stati investiti circa 35 mila euri per Droni e telecamere. Ma non basta. Un’elettrice di centrodestra e parente stretta del presidente del Cda della Fondazione del Teatro Nuovo di Udine Giovanni Nistri, ha scritto per l’ennesima volta al Messaggero Veneto contro il centrodestra friulano lamentandosi per il degrado in cui versa il quartiere in cui risiede. Sono passati oltre 3 anni dall’insediamento dei cabarettisti e, malgrado le ossessionanti passerelle autocelebrative dei vari Fontanini, Foramitti, Bernetti, Marioni e degli assessori Ciani e Franz, nulla è cambiato. La lettrice del quotidiano scrive: «…Uno studio medico ha occupato un piano intero, fatto investimenti importanti. Si è trasferito dopo meno di un anno quando i clienti hanno cominciato a diradarsi per paura a percorrere la stradina». La testimonianza prosegue narrando altri particolari: «Bottiglie rotte e risse, inutile chiamare le forze dell’ordine». Di fronte a questa drammatica testimonianza, i cabarettisti di Udine, dopo il triennale di promesse, sperano nel nuovo drone quadricottero del costo di 14.700 euri che verrà utilizzato per controlli su attività illecite, sicurezza urbana, monitoraggio territorio ai fini della prevenzione e repressione illeciti di varia natura. Per scoraggiare condotte aggressive e avere a disposizione fonti di prova, Fontanini ha autorizzato il comandante Del Longo ad acquistare dalla Axon di Roma 10 telecamere indossabili complete di accessori e 2 docking station per un importo complessivo di €uro 18.739,20. Udine Mosul, Udine Universal Studios.