UdineManicomio Exxx…Polzive!!! I commercianti si rivoltano contro la giunta: locandine appese alle vetrine. L’Ater, governato dal centrodestra, promuove un convegno per Spazio Udine dell’assessore Marchiol con la consigliera comunale Antonella Fiore e Antonella Nonino di “Vicini di casa”.

E’ la settimana dei capitomboli e dei colpi di scena. Almeno per la città più schizofrenica del pianeta: Udine, il capoluogo governato da De Toni sui carboni e impiccata al perentorio ordine dell’alleato Spazio Udine: Desertificare il già pietrificato paesotto. Il primo atout lo serve il fulminato centrodestra che organizza, attraverso l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Agevolata (ATER), un “Incontro pubblico sui temi della casa”. L’azienda informa che l’Associazione “Spazio Udine” (la lista dell’assessore Marchiol che ha fatto l’accordo farlocco con De Toni per vincere al secondo turno), organizza un evento culturale nel quartiere Sant’Osvaldo in programma oggi alle ore 18. L’Azienda, il cui presidente è leghista Cristiano Michelutti e un consigliere, Tosoni, è di Fratelli d’Italia, “condivide in toto l’iniziativa affinché vi sia la più ampia partecipazione all’incontro dal titolo: “Dalla casa alla comunità-costruire legami negli spazi popolari”. Manca solo Ilaria Salis, l’esperta di spazi e di fessure di qualsiasi genere. Fin qui tutto regolare non fosse per l’entusiasmante invito diffuso su carta intestata dell’Ater e inviata a tutti i condòmini assegnatari degli edifici delle vie Sedegliano, Flambro, Talmassons e Flaibano. Una campagna promozionale gratuita che vede fra i relatori la consigliera comunale di Spazio Udine, Antonella Fiore (quella che voleva dare lezioni di giornalismo al telefono) entrata in aula grazie alle dimissioni di Chiara Dazzan e Antonella Nonino di “Vicini di casa”. Il presidente leghista Michelutti ha inviato ai residenti l’invito all’incontro promosso da “Spazio Udine”. Trasversalità bianconere che nemmeno nell’area del Friuli si vedono. Più spettacolare l’iniziativa dei commercianti udinesi che, per l’occasione della maratonina, hanno appeso sulle vetrine una locandina con il testo: “I commercianti non condividono le scelte di questa giunta”. Il manicomio è servito. Intanto la maggioranza si balocca con le targhe al “valor civico”. Mercoledì prossimo il vice sindaco Venanzi consegnerà un attestato alla carriera a “Rosina” l’animatrice de “I Frati” e ora alla “Trattoria al Teatro” ex “33100″ di piazzetta Bolzano. Ore 12. Da una proposta del leghista Andrea Cunta. Parabole che nemmeno allo stadio Friuli si vedono.