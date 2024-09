TerzoMandato Exxx…Polzive!!! Finalmente resa nota la grande riforma Fvg: assicurare la sopravvivenza a presidente e assessori Fvg. Temono di finire oscurati. La peste partitocratica travolge la regione. Veleni in maggioranza: alcuni consiglieri si rifiutano di rinnovare il mandato a due assessori. Il PD: “Nessun baratto con la maggioranza”.

Il capogruppo del Pd Moretti mette le cose in chiaro: “Nessun baratto sulla preferenza di genere col centrodestra”. Ribadisce il consigliere.

Finalmente! con il reportage del Messaggero Veneto di oggi, la maggioranza che governa la regione Fvg è venuta allo scoperto e si è capito quali sono le priorità: la riforma della legge elettorale. Da mesi questo sito di birbanti sottolineava il gran lavorìo della coalizione di Fedriga rispetto alla modifica dell’impianto riguardo il terzo mandato a presidente e assessori. In Friuli si festeggia il ritorno della partitocrazia, intesa nel senso più sgradevole del termine. Secondo il quotidiano della Nem “è stato costituito un gruppo di lavoro per costruire la bozza di riforma”, che consiste nella proposta del terzo mandato al presidente e agli assessori. Diciamo subito che, come termine di paragone, a Roma, Meloni e Salvini, avrebbero già raggiunto un accordo per il Veneto e la Lombardia. Di terzi mandati non se ne parla nemmeno. La Lombardia a Fratelli d’Italia, il Veneto alla Lega. Per Zaia solo il nulla osta di poter fare una lista col suo nome a sostegno del candidato presidente (Stefani?). In quanto al Friuli, rumors romani riportano di un’intesa Meloni Salvini su Fedriga ma nessun cenno sugli assessori. E in questo caso, senza il placet dei vertici romani, la faccenda si fa molto complicata. Vi sono assessori che ancora non si sono dimessi da consiglieri, altri che non ispirano simpatia fra gli eletti. Due in particolare: uno finirebbe in mezzo al guado col rischio di finire lontano dal radar. L’altro invece, esperto tagliatore di nastri, non facesse l’assessore, precipiterebbe nell’abisso. Quindi il gruppo di lavoro è attivo soprattutto per dimostrare all’Italia che esiste una regione intossicata dalla peste partitocratica. Quali baratti all’interno dell’alleanza saranno negoziati per raggiungere il mefitico obiettivo?