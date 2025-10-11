UdineInDiscarica Exxx…Polzive!!! Quali sono le priorità della maggioranza? Il poltronificio. Polizia locale senza mezzi e senza vestiario per non urtare la dannosa Albanese. Le denunce degli agenti: non ci danno i caschi antisommossa, giubbottti anticaglio. Come possiamo supportare le forze dell’ordine? De Toni pensa al nuovo direttore Net.

La notizia ha fatto il giro dell’isolato e riguarda i nuovo organi di governo della NETspa, una società partecipata del comune di Udine in fase di revisione orgganizzativa con una fusione in vista assieme ad A&T2000, Isontina Ambiente e Cafc che dovrebbbe coordinare. L’opposizione in consiglio comunbale: Vidoni e Laudicina hanno presentato un’interrogazone al comune per chiedere di fare chiarezza sull’eventuale nomina di un nuovo direttoire generale. Lo spiega nel testo Luca Vidoni che aggiunge pure la presunta indennità di carica del futuro dirigente: circa 200 mila euri. Intanto sul fronte sicurezza, la polizia locale è senza vestiario. Scrivono dal sindacato: “I pantaloni della divisa sono ogggetto di forniture errate: differenza di lunghezza tra estivo e invernale. Uno spreco assurdo che, come testimoniano al Sindacato S.A.Pol.L. “Le forniture errate non vengono nemmeno restituite alla ditta, ma abbandonate nel deposito del Comando”. Come possiamo supportare le altre forze dell’ordinesenza mezzi idonei?” Impossibili se le priorità della maggioranza è quella di sistemare un nuovo direttore nel polyronificio udiinese: La Net.