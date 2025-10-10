ElezioniSuiBastioni Exxx…Polzive!!! Si Vota alle regionali in Toscana. Causa il X° Vannazzi la Lega e l’Alleanza rischiano la deflagrazione. I moderati Fedriga e Zaia non sopportano il militare. Oggi a Trieste convegno: “Si Vela No Velo”. Ore 18 Harry’s bar piazza Unità d’Italia.

I cittadini della Toscana sono chiamati alle urne domenica 12 e lunedì 13 ottobre per eleggere il presidente della Giunta regionale e i componenti del Consiglio regionale. Perché è così decisiva la partita nel centro italia? lo spiegano a Repubblica: che si chiedono se l’impeto dell’uomo dell’Uomo forte e dell’atteggiaamento da caserma del Generale, fanno breccia in una regione dove l’elettorato frequenta le case del popolo e le feste dell’Unità. Scrive Bei sul quotidiano. L’incognita sono i voti che prenderanno i seguaci del generale. E’ il numero complessivo che sta facendo perdere il sonno a Giorgia Meloni. Se il generale dovesse raccattare parecchi voti dei nostalgici toscani della Xa allora per Salvini e Fedriga e Meloni si metterebbe male all’interno della Lega. Per Bei, giornale di opposizone (…) si potrebbe arrivare perfino a una “scissione controllata” del Carroccio, a cui lavorano ormai da tempo i governatori del Nord. Gli insofferenti Zaia, Fedriga e Fontana, che da anni vengono pompati dai giornali come grandi oppositori di Salvini, non hanno mai avuto il coraggio di lanciare un guanto di sfida al segretario. La vannaccizzazione definitiva del partito sarebbe però impossibile da digerire. L’idea che sguazza nelle teste dei “moderati” del nord è di creare un partito “locale” da “federare” con la Lega nazionale sotto un unico simbolo, sull’esempio di Cdu e Csu in Germania, dove la prima ha una copertura nazionale, e la seconda è limitata alla regione più ricca e importante, la Baviera. A spingere verso la separazione sono anche mere esigenze “personali”. Luca Zaia, che ormai non rivolge più la parola a Salvini e non si può ricandidare in Veneto, non correrà con una sua lista e sta cercando di darsi una nuova veste. Come lui, anche il friuliano Massimiliano Fedriga (che forse verrebbe recuperato dalla Consulta), entrambi al secondo mandato e a “fine carriera” come amministratori locali (si vota nel 2028 e la Lombardia è già stata “assegnata” a Fratelli d’Italia da un accordo tra Salvini e Meloni). C’è il rischio che i tre moderati della Lega a breve siano senza copertura mentre il partito cambia linea politica e svolta paurosamente a destra. (Forza Italia ringrazia) con le conseguenze sul governo imprevedibili. Secondo Bei “Un Carroccio-bifronte, potrebbe rubare voti a Fratelli d’Italia. Le posizioni filo-russe e anti-Ue dei due dioscuri sovranisti, inoltre, verrebbero portare all’estremo diventando sempre più scomode e difficili da gestire per la premier, pro-Zelensky e alleata di Ursula von der Leyen. Inoltre, la Lega “del territorio”, rafforzata da una guida autorevole del trio Zaia-Fedriga-Fontana, diventerebbe un argine rognoso per le ambizioni di potere di Fratelli d’Italia nel nord”. Oggi, con Salvini come sparring partner, Giorgia Meloni era nella posizione di forza di “concedere” il candidato alla Lega (correrà Alberto Stefani), con la promessa di ottenere la Lombardia nel 2028. Ma cosa accadrà un domani, se la “Csu lombardo-veneta”, molto radicata sul territorio e con un consenso bulgaro, si opponesse alla calata di Fratelli d’Italia”? Intanto i leghisti del NordEst si danno appuntamento a Trieste in occasione della Barcolana per aprire la campagna contro il velo. “Si vela, No Velo”. ore 18 al bar Harry’s di piazza unità d’Italia.