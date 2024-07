UdineFarWest Exxx…Polzive!!! I cittadini terrorizzati da bande di minorenni stranieri. Agiscono indisturbati a volto scoperto nel parco Moretti. Rubano soldi e telefonino. Qual’è il compito degli educatori delle strutture che li ospitano?

Domenica sera due sconosciuti hanno minacciato con un coltello un uomo di Pagnacco e gli hanno portato via il cellulare. Secondo le forze dell’ordine sarebbero gli stessi che un giorno prima, sabato, che hanno aggredito in piazza primo maggio un ragazzino. Gli aggressori sono sempre gli stessi. Minori non accompagnati e ospitati in strutture della città. A che servono gli educatori se i ragazzi continuano a delinquere? Chi ha la responsabilità della custodia dei ragazzi? Entrano ed escono quando vogliono. Alla casa dell’Immacolata (Presidente Vittorino Boem) organizzano anche festini con dee jay e ragazzine che entrano a divertirsi. Udine sudamerica