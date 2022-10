UdineCaracas Exxx…Polzive!!! Gli esercenti del centro sfiduciano la Polizia Locale, sono gli agenti della Mondialpol a garantire la sicurezza in galleria Astra e via Battisti. Un titolare: Il comune ci ha abbandonati

Perché pagare un’ottantina di agenti e un comandante se i cittadini sono costretti ad avvalersi di personale privato per garantire il decoro e la propria incolumità? Dopo gli ultimi episodi accaduti in via Battisti (bottigliate al titolare del supermercato Pam e disordini in galleria Astra), gli esercenti della zona sono stati costretti, vista la fifa dei gringos pubblici ad affrontare i manigoldi, a chiedere aiuto a una società privata per pattugliare la zona e consentire alle attività commerciali di poter lavorare. Tutti giorni una pattuglia della Mondialpol presidia la zona di piazza XX settembre. I gringos si occupano solo di verbali di divieto di sosta e distanziamenti dei locali pubblici. Randellare le disarmate attività commerciali.