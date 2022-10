GloryToUdinese Exxx…Polzive!!! Mazzolini e Morandini tra il popolo del calcio a festeggiare il pareggio. Un occhio alla partita e uno alla Lega e Lista del Presidente.

Fra i fedelissimi della squadra dell’Udinese Calcio vanno certamente inquadrati Stefano Mazzolini, vice presidente del Consiglio regionale ed Edy Morandini, già presidente dei Club e consigliere regionale. Anche in tempi di bassa classifica o di fibrillazioni in campo come oggi (incredibile 2-2), i due non sono mai mancati all’appuntamento del Friuli. Una sintonia sportiva che non si limita allo sport ma si estende ai lavori del parlamentino regionale. Sono colleghi d’aula e protagonisti di quell’intelaiatura politica che si va saldando in queste ore e che sarà decisiva alle prossime regionali. L’occhio va sempre lì, dallo stadio alle elezioni. La Lega e la Lista del presidente. Mazzolini, delegato dell’Alto Friuli ha posto l’asticella sopra le 4.224 preferenze raccolte nel 2018, Morandini pensa al raddoppio delle 1.000 ottenute la scorsa tornata. Il calcolo delle preferenze è fondamentale per costruire la piattaforma politica unitaria che Lega e Lista del Presidente dovranno realizzare. Una concorrenza salutare sul modello del Veneto con un unico capogruppo (portavoce) delle due liste. Il tandem dei due promette ottimi risultati soprattutto per il fatto che si candideranno in collegi diversi e non entreranno in conflitto. Intanto a Reana del Rojale, in casa Morandini, già spunta l’ipotesi del sindaco Emiliano Canciani, neo iscritto a Fratelli d’Italia, come candidato alle regionali. Il suo mandato scade nel 2024, solo un anno dopo le regionali. Dimettersi un anno prima dalla carica non sarebbe un trauma per i cittadini. Saranno i vertici regionali a decidere visto che il collegio di Udine esprime 18 consiglieri e la concorrenza sarà spietata. Preferenze. La guerra all’ultimo voto.