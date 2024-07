Truffa milionaria sulle auto di lusso a Pordenone. 10 rinvii a giudizio per presunta associazione per delinquere. Truffa stimata in 3,5 milioni di euri.

Il Pubblico Ministero ha ottenuto il rinvio a giudizio per presunta associazione per delinquere nei confronti di Andrea Frecentese, Marco Fois, Stefano Miozzi, Fabrizio Bruno, Manuela Messina, Walter Fois. Rinviati a giudizio per truffa ed evasione Francesco Perna, Alessandra Labanca, Joan Paolo Casula e Davide Agnoluzzi. Ha patteggiato un anno e 8 mesi (pena sospesa) Michela Lucarelli. Il processo inizierà a settembre e rigurada il caso della truffa delle auto di lusso che venivano vendute on line incassando l’iva ssenza poi versarla all’erario grazie a immatricolazioni-truffa. Le società coinvolte sono: Auto Wagen srl; Global service srl; Autopiù srl e Car&Car srl.