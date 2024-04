TramontoFriulano Exxx…Polzive!!! A Trieste un ragazzo rapinato in via Corridoni. A Udine nuova rissa a colpi di accoltellate in piazza San Giacomo. Interviene l’ambulanza. Pittioni: Chi controlla queste “risorse?”.

Nel capoluogo regionale vengono registrati diversi episodi di violenza quotidianamente. Giovani del posto accerchiati da coetanei e rapinati dei loro averi. Ieri nuovo episodio in via Corridoni. Il capoluogo friulano è ostaggio di bande di ragazzini, nella maggioranza dei casi extracomunitari, che scorazzano in pieno centro armati di coltello e decisi a creare risse e disordini. L’avvocato Carbone di Trieste commenta: “La gente ha paura“. La musica non cambia a Udine. Ieri sera in piazza San Giacomo (ormai, dopo la cura Marchiol, il centro è un luogo di fantasmi) c’è stato un nuovo accoltellamento. Un gruppo di ragazzi stranieri con una disinvoltura impressionante ha tirato fuori i coltelli e fatto roteare le lame. Nel salotto udinese sono intervenute diverse pattuglie della Polizia, un’automedica e un’ ambulanza. Il consigliere comunale Antonio Pittioni osserva: “A prescindere da quale cooperativa o comunità siano accolti, il problema è sempre lo stesso: A che ora dovrebbero rientrare gli ospiti che noi manteniamo con tutti i comfort? Domanda che ho posto al presidente della Fondazione Don de Roja Vittorino Boem in commissione. Che ha risposto: “Alle 21, ma non possiamo controllare”. Pittioni rincara: “Perché non avvertite le forze dell’ordine quando costoro escono dalla struttura in cerca di rissa?”. I più irrequieti sono al massimo 5/6 personaggi che creano disordine in città. “Basterebbe isolarli o tenerli sotto controllo”. Udine Caracas. Il fallimento, su tutti i fronti, della giunta De Toni.