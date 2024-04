HitParade Exxx…Polzive!!! Figuraccia atomica dei Benito Remix Furlani per il centenario della nascita di Lelio Luttazzi. L’anticlericale craxiano diffidente verso i patrioti. Nessuno ricorda quando il triestino venne sbattuto in carcere per oltre un mese. Errore giudiziario come quello di Tortora. Si iscrisse al Partito Radicale.

Scrivono in rete, con l’enfasi dell’italo contado: «Abbiamo presentato oggi a Roma al presidente del “Comitato per il Centenario di Lelio Luttazzi”, Gianni Letta e alla presidente della Fondazione Rosanna Luttazzi, il programma per le celebrazioni del Centenario della nascita di Lelio Luttazzi, rendendo così omaggio a uno dei figli illustri del Friuli Venezia Giulia: il suo insegnamento di cultura intesa come talento, come possibilità di vivere esperienze piacevoli, e di unire mondi vicini e lontani, rappresenta la visione futura della cultura del nostro territorio…». Notare la sottolineatura: vivere esperienze “piacevoli”. Per i tre Benito Remix furlani, Anzil, Balloch e Cerno, l’errore giudiziario costato 33 giorni di carcere all’artista è un’esperienza “piacevole”. Una frivolezza, un brivido che Valter Vecellio ben descrive (siamo nel 1970): «E’ un caldo giorno di giugno quando il cantante, direttore di orchestra, musicista, regista, scrittore, showman, conduttore televisivo e radiofonico senza sapere neppure perché, si trova ammanettato e gettato in galera. Quell’artista si chiama Lelio Luttazzi; viene arrestato assieme a un altro attore all’apice del suo successo, Walter Chiari. Le accuse parlano di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (…). Trascorre trentatré giorni in carcere; poi, finalmente lo rilasciano: la sua posizione chiarita. Si rendono conto che è innocente, colpevole di nulla, estraneo a tutto. Insomma, un clamoroso errore giudiziario; nel frattempo qualcosa “dentro” si rompe, nulla più è come prima». Perché ricordare la figuraccia planetaria dei tre furlani che accarezzano la punta del manganello e profumano di ricino? «Perché il nostro è un paese dal facile crucifige – scrive Vecellio – quei trentatré giorni di prigione, quel macroscopico errore giudiziario, per concludere che le accuse sono senza fondamento per Luttazzi sono una ferita irrimarginabile, la vita cambia e nulla è più come prima. Una vita cambiata, stravolta: «Per tanto tempo mi sono portato dentro una rabbia senza fine contro il Pubblico Ministero che mi aveva interrogato, e non mi aveva creduto». Luttazzi non viene creduto. Irrilevante ci siano o no delle prove, lo si sbatte in carcere perché, “semplicemente”, non viene creduto Uscito dal carcere. Luttazzi si ritira. La tempra del tenace triestino gli consente di resistere. Torna a Trieste assieme alla moglie Rossana. Per l’occasione Pupi Avati gira un film-documentario, Rai5 lo manda in onda il 30 ottobre 2011. Luttazzi, “El can de Trieste”, è già morto. Una lunga malattia, l’8 luglio 2010, lo stronca. Ha 87 anni. Stile impeccabile, colto, elegante. Rigorosamente laico con venature anticlericali, gli si accredita una fama di craxiano. «Tutto cominciò – spiega – perché portavo un garofano all’occhiello come Cole Porter, e allora mi avvicinai a quel partito». Certo non di destra, “senza fanatismi”; e diffidente d’istinto quando sente parlare di “patria”: «Io mi sono fatto tutto il fascismo, con quella parola usata come scusa per uccidere la libertà». Si iscrive anche al Partito Radicale. Marco Pannella lancia la campagna: “Diecimila iscritti entro il 31 dicembre del 1986”, pena lo scioglimento. In quell’occasione, per restare ai soli personaggi dello spettacolo, si iscrivono, “perché il Partito Radicale viva”, Dario Argento e Liliana Cavani, Damiano Damiani e Giorgio Albertazzi; Pino Caruso e Carlo Giuffré, Enrico Maria Salerno e Mario Scaccia, Ugo Tognazzi Roberto Herlitza, Domenico Modugno, Claudio Villa, Rita Pavone e Teddy Reno e tra loro, appunto, Luttazzi». Ma i tre furlani nulla ricordano dei 33 giorni di carcere vissuti da Lelio Luttazzi.