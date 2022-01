TramontoCodroipo Exxx…Polzive!!! Il CentroDestra evita l’inaugurazione del Teatro. A Pontebba si precipitano un’assessore regionale, un vice presidente di regione e il TgrFvg.

Pontebba non raggiunge i 1.500 abitanti e Codroipo supera i 15mila. Giovedì scorso nella cittadina dell’Alto Friuli è stato inaugurato il rinnovato Teatro Italia alla presenza del vice presidente della regione Mazzolini e dell’assessore regionale Roberti, l’uomo di fiducia di Fedriga. La presenza nel Canal del Ferro del delegato agli enti locali è garanzia di copertura politica assicurata e relazioni esclusive. Il resto lo ha fatto Rai Regione che nei Tgr della Domenica ha inserito un servizio sullo spettacolo della nuova versione coreografica del Bolero andato in scena sabato sera. I fanali di tutta la regione erano puntati su Pontebba. Chapeau.

Di basso spessore invece le quinte del Medio Friuli disperatamente isolato dalle istituzioni regionali e dalla Rai. Venerdì è stato inaugurato il nuovo Teatro Benois-De Cecco. Per la cerimonia del taglio del nastro, la prima assenza di rilievo è stata quella dell’assessora regionale alla cultura; la seconda, quella di un rappresentante della regione (Riccardi infettato); la terza, quella del deputato eletto dal territorio; la quarta, vista la centralità codroipese, quella di un rappresentante del Consorzio Bonifica Pianura Friulana. A bilanciare le assordanti assenze è stata notata la presenza dell’arciprete Monsignor Bettuzzi, i sindaci di Bertiolo Viscardis e di Camino al Tagliamento Locatelli e l’ex sindaco di Lestizza Geremia Gomboso.

Il sindaco di Codroipo di Fratelli d’Italia era accompagnato dal fedelissimo assessore Bianchini e dal consigliere Di Natale. L’assessore alla cultura Tiziana Cividini partecipava all’evento con entusiasmo nella speranza di poter ricevere l’eredità di Marchetti. Operazione difficile, non per Cividini da Sedegliano, ma per il fatto che il centrodestra codroipese non è solo abbandonato dai vertici regionali ma è drammaticamente diviso, tant’è che i residenti e i titolari di attività produttive della zona rimpiangono il ventennio d’oro di Tonutti-Boem. Infatti allo spettacolo musicale di Ferruccio Busoni, che ha inaugurato la stagione, la presenza di esponenti del centrodestra era ridottissima, mentre quella del centrosinistra era molto numerosa. Preludio all’imminente campagna elettorale cui il Polo Civico ha già gettato le basi essendo in grado di fornire il nome del candidato sindaco che possiede il profilo europeista, laico e occidentale. Anzi, si tratta di un ticket. Per riscattare lo smacco ricevuto da un comune di 1.300 abitanti. Non c’è altra spiegazione per codificare il disimpegno dei vertici di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia su Codroipo. Abbandonare il campo.