LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Il diktat sul diovaccino non piace alla base. Emorragia di iscritti da Monfalcone a Udine; dalla Carnia a Lignano. Bosello ad Asquini: Meriti il giusto rispetto.

Antonio Iracà, il segretario regionale di Italexit annuncia che incontrerà a breve Massimo Asquini.

Al caso della scomunica inflitta all’assessore di Monfalcone e allo scioglimento del gruppo della Lega in comune a Martignacco si aggiunge l’imminente esplosione di un malcontento che si registra anche in alcuni comuni del Medio Friuli. Lo conferma il consigliere comunale di Varmo e bossiano doc StefanoTeghil: «A breve usciranno in blocco diversi militanti». Per ciò che riguarda Monfalcone, i bene informati danno per probabile il passaggio dell’ex assessore leghista Asquini con Italexit di Paragone, guidata in Friuli da Antonio Iracà (sedi a Udine, Maniago. Trieste e Lignano), altri lo danno in avvicinamento al leghista della prima ora Federico Razzini che, a sua volta, ha rispolverato l’associazione “Territorio e Libertà”. Un dato è certo, l’epurazione di Asquini ha fatto emergere un malcontento generalizzato che i militanti mal sopportavano e vivevano all’interno della Lega. Le reazioni in rete alla purga di Cisint contro Asquini e avallata dai vertici regionali, sono eloquenti. Scrive Alessandra: “Tutta la mia solidarietà…questa non è più la Lega che conoscevamo…”. Umberto Riva: “Ci sono passato anch’io amico, all’inizio ero rimasto amareggiato e dispiaciuto, ma poi ben presto mi sono sentito liberato dal peso di rimanere nel gregge…”. Risponde Asquini: “Caro Umberto, siamo in tanti e dobbiamo unirci e continuare a combattere come ai vecchi tempi. Prima dei caregari…”. Segue Andrea: “Da ex elettore lega ti capisco benissimo”. Interviene il commissario della Lega di Lignano, Graziano Bosello: “…questa non è la strada giusta per risolvere i problemi ed è anche evidente che non è la strada giusta per far fuori chi, democraticamente e civilmente, dissente da norme che tutti ormai ammettono essere scritte col culo. Per me sarai sempre un leghista che ha dato molto al movimento e che merita il giusto rispetto”. Interviene Marco Roiatti: “Credo che così come me ci siano altre persone con la libertà nel cuore e mi chiedo che senso abbia permanere ancora in consigli comunali seguendo uno spartito che non esiste più se non per convenienza…”. Anche l’ex consigliera comunale di Codroipo Patrizia Pittaro commenta: “Tristezza assoluta. Massimo vai avanti, non mollare”. Da quanto risulta, il commissario locale della Lega per Salvini Premier, pur non esponendosi pubblicamente, si è sempre dichiarato critico sulle imposizioni Green Pass e vaccini. In merito, Bozzini fa sapere di essersi regolarmente vaccinato. Compreso il booster.

Bufera nella Lega a ridosso di importanti scadenze elettorali in Friuli Venezia Giulia. E pare che la situazione sia stata messa sotto i riflettori dai vertici di Fratelli d’Italia.