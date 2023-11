TournéeUsa Exxx…Polzive!!! Il presidente-galleggiatore della Camera di Commercio si aggrega alla missione in Usa della Regione Fvg. Il consigliere Moretti interroga la giunta: Da chi era composta la delegazione della Camera? Chi ha pagato?

Quale occasione migliore che volare negli States per festeggiare la rielezione (per la 4a volta!) a presidente della Camera di Commercio? Giovannino da Pozzo, il galleggiatore della Carnia, ha partecipato, dal 21 al 25 ottobre, alla missione gastronomica a Chicago e New York organizzata dalla Regione. Impossibile resistere alla visione degli inquietanti siluri di cemento di Trump o all’International Wine Expo cui i nostri concittadini hanno partecipato per promuovere la formaggeria (vedi foto) e i vinelli friulani. Da Ronchi a Chicago e da Chicago a New York la spedizione friulana è stata impegnata in diversi incontri istituzionali tutti dedicati alla promozione dell’enogastronomia. Assieme all’assessore Bini era presente anche il presidente della Camera di Commercio Da Pozzo che seguiva l’esponente della giunta regionale come un’ombra. A tal proposito, il consigliere regionale del Pd Diego Moretti, ha depositato una interrogazione in cui chiede alla giunta di conoscere il numero e la composizione della delegazione che ha partecipato alla missione. Da chi era composta la delegazione della Camera di Commercio di Da Pozzo e il suo costo. Chi ha pagato la trasferta?