TormentoMovimento Exxx..Polzive!!! Sull’energia i 5 Stelle Fvg vanno arrosto. La coordinatrice Danielis contro il nucleare e a favore dei campi fotovoltaici. La consigliera Capozzi la smentisce e raccoglie le firme contro il progetto del campo di Bicinicco (Ud). Capozzella mette le cose in chiaro: “Sull’energia serve una visione complessiva”.

Il dibattito sul nucleare ha messo in evidenza quanto fosse alto lo stato di confusione all’interno del Movimento di Conte in Friuli Venezia Giulia. L’accavallarsi delle singole posizioni e le linee divergenti espresse dai massimi esponenti di Trieste, Udine e Pordenone stanno mandando arrosto l’intero pianeta grillesco. Il primo petardo scoppia tra le mani della coordinatrice regionale Fvg Elena Danielis che descrive la situazione energetica in questi termini: «La questione nucleare In Italia è più fumo che arrosto: intanto di quale nucleare si sta parlando? Del nucleare di ultima generazione, ovvero della fusione, di cui parla Fedriga o della fissione realizzata con minireattori, di cui parla Agrusti? In entrambi i casi, se l’obiettivo è risolvere la crisi energetica attuale, queste non sono risposte attuabili. Infatti, i tempi di realizzazione degli impianti sono lunghissimi (…). Prendiamo il caso dei minireattori, sono in grado di produrre fino a 300 mega watt di potenza elettrica (MWe), come circa 2 campi fotovoltaici che peraltro, si realizzano in un paio d’anni, e secondo uno studio realizzato da Stanford University e University of British Columbia, producono anche 30 volte le scorie rispetto a centrali convenzionali. Questo ci pare un grave punto a sfavore (…)». Quindi la Danielis boccia il nucleare e ripiega sui campi fotovoltaici che «si realizzano in un paio d’anni». E qui esplode la prima scarica. La consigliera regionale del Movimento, Rosaria Capozzi, si è espressa in modo contrario al progetto dell’impianto agrivoltaico “Greenfrut” sostenuto dalla Danielis, spingendosi fino a chiedere ai cittadini una mobilitazione popolare contro il progetto di realizzazione di un regolare campo fotovoltaico a Bicinicco. A quanto pare, la coordinatrice Fvg Danielis non sa cosa fa la Capozzi e viceversa; la linea politica del M5S sull’energia è tutta affidata agli umori dei singoli. Di certo, si sussurra ai piani alti del partito, dopo le europee tutti i nodi verranno al pettine e già si parla di clamorose novità in arrivo. Diversa la posizione degli “innovatori” che dibattono all’interno del partito sul nucleare. Si ritiene che Capozzella o Sut abbiano una visione completamente diversa da Capozzi e Danielis. Meno pregiudiziale. Infatti il M5S è sempre stato una forza politica attenta alla ricerca e se in Friuli VG abbiamo il sincrotone – riferiscono gli iscritti – va assolutamente stimolato e incoraggiato nel suo impiego. E’ un nostro fiore all’occhiello e un bene collettivo per lo sviluppo della regione. Non si può sempre dire no a tutto. Capozzella infatti, aveva chiesto tempo fa alla regione, un piano Mattei che servisse come piattaforma per discutere del fabbisogno e delle fonti per le imprese e privati. Tormento-Movimento.