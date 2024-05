L’UrloDelBurlo Exxx…Polzive!!! UilFp e Nursind non si lasciano incantare dalle serenate di DorbolòLeMokò. Proclamato lo sciopero di tutto il personale del Burlo Garofolo il 2 luglio. No all’accordo scellerato di Riccardi-Fedriga con Cigil-CislFp e Fials: Dove sono i 381 mila euri? Sanitari carne da macello per interessi di poltrona.

C’è chi esercita le funzioni di associazione sindacale a tutela dei lavoratori e chi le ignora. I lavoratori non sono carne da macello da triturare sull’altare di accordi di facciata. Per tal motivo, UilFpl e Nursind, causa fumose garanzie sulle risorse mancanti verso il personale, hanno proclamato uno sciopero di tutti i dipendenti dell’Irccs materno infantile Burlo Garofolo per il prossimo 2 luglio. La calotta maleodorante della sanità Fvg scende sempre più densa da Ovest a Est della regione, si allarga al Cormòr e raggiunge il Golfo, quello che bagna il gonfio ex Impero giuliano. Non basta una serenata (vedi direttore Dorbolò al contrabbasso) per coprire le croste dell’Istituto, ci vuole il coraggio delle scelte, quelle che rivendicano da mesi e mesi i dirigenti sindacali Stefano Bressan (UilFpl) e Luca Petruz (Nursind). «Noi abbiamo una missione – ricordano – il lavoratore è al centro dei nostri interessi. Un vero sindacato deve garantire la tutela dei suoi iscritti di fronte a discutibili “promesse” sbandierate da spregiudicati datori di lavoro. Riguardo al Burlo Garofolo di Trieste – sostengono Bressan e Petruz – non faremo alcun passo indietro fintanto che non ci verrà data una risposta concreta in relazione alle nostre richieste, dal presidente della regione Friuli Venezia Giulia. Abbiamo capito che la direzione e il direttore dell’istituto, assente come sempre, sono oramai ostaggio e succubi di una politica che sta cercando di imporre la sua volontà a discapito dei lavoratori. Quello che ci porta allo sciopero è la mancanza della garanzia delle esatte risorse mancanti (i 381.000 euro di cui sopra). Nell’accordo di ieri c’è già una carenza di 29 mila euro. I richiami in servizio non saranno più pagati da bilancio ma con i fondi di tutti i dipendenti. Tutto questo è inaccettabile e mina seriamente la tenuta di tutto il sistema sanitario regionale». In realtà, l’accordo ponte raggiunto e così definito da Cgil, Cisl e Fials, è ancora in attesa del finanziamento extra garantito dall’impegno del governatore Fedriga lo scorso 16 febbraio. Le tre sigle sono state costrette a presentare una clausola di “salvaguardia” che non salvaguarda nulla poiché Riccardi e Dorbolò non hanno garantito un boro, incatenati come sono agli ingranaggi del sistema della perequazione. Una rivoluzione contabile pessima, da loro voluta, che ha sostituito il rodato ed efficiente modello delle Rar che permetteva di retribuire puntualmente le varie indennità (turno notturno, reperibilità, turno festivo) e i turni aggiuntivi. Su queste basi le tre sigle hanno firmato l’accordo basato sulla “speranza”. Non c’è nulla di concreto. Ma si fidano o non si fidano? Dal canto loro, UilFpl e Nursind fanno chiarezza e ribadiscono le ragioni dello sciopero del 2 luglio: «La mancanza di garanzia delle esatte risorse mancanti (i 381.000 euro di cui sopra e una carenza di 29 mila euro. I richiami in servizio non saranno più pagati da bilancio ma con i fondi di tutti i dipendenti». Ma, anche in questo caso, il retroscena ribalta la scena. Quale poltrona “balla” dietro la speculazione economica compiuta sulle pelle dei sanitari del Burlo? La serenata di DorbolòLeMokò non incanta.