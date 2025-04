TerzoMandatoScivolato Exxx…Polzive!!! S’infiamma il dibattito. Zaia: “Non è lesa maestà chiedere che il Veneto rimanga leghista”. Spunta lo scambio coi Benito Remix in Lombardia. Il Costituzionalista: “Il divieto dovrà valere anche per le regioni autonome”.

Ne dà notizia “Il Tempo” di oggi. “Nonostante Meloni abbia preso il 37% alle europee in Veneto, alla fine l’ipotesi più probabile è che si lasci alla Lega la corsa alla poltrona di Governatore di Palazzo Balbi. In cambio, si sussurra, a Fratelli d’Italia andrà la possibilità di indicare il candidato governatore della Lombardia. Intanto sul fronte giuridico interviene il professore Alfonso Celotto che ribadisce: “La decisione della Consulta dovrebbe valere per tutte le regioni anche per quelle a statuto speciale”.