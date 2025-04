TerzoMandatoImpallinato Exxx…Polzive!!! Fedriga tenta la carta del sondaggio “casalingo” in Tv per salvare la poltrona. Luca Ciriani (Meloni) lo fulmina: “Siamo il primo partito del Nord. C’è un nuovo equilibrio politico nel centrodestra”.

Il concetto di “democrazia” per Fedriga è molto elastico, e va concepito a seconda delle scadenze e dei propri interessi. Se in un sistema elettorale maggioritario, considerati gli enormi poteri attribuiti al presidente, il legislatore ha considerato di limitare a solo due i mandati consecutivi al presidente un motivo ci dovrà pur essere. Per il presidente friulano non è così. E, malgrado una sentenza della Consulta e gli esempi delle grandi democrazie (democrazie) occidentali lo dimostrino, oggi ricorre ai sondaggi telefonici (vedi foto di una fedelissima della Lega che invita tutti a chiamare lo 0422-1626691 …sentirai il suono occupato) per legittimarsi a chiedere il terzo mandato: “Lo chiedono gli elettori”. A che numero corrisponde l’utenza? Sarà una nuova puntata di un sondaggio fru fru su Telequattro di Trieste? Chi copre le spese? Intanto il ministro Ciriani, che parla in nome e per conto della presidente del Consiglio, nell’intervista di oggi, ricorda a Fedriga:

Se il Fvg dovesse varare una norma per consentire il terzo mandato a Fedriga, il governo la impugnerà, anche se è una ragione a statuto speciale? Risponde il ministro:

«La questione del limite dei mandati non è una forzatura o una stranezza inventata, non può essere banalizzata. In tutte le democrazie ci sono i bilanciamenti e abbiamo introdotto i due mandati anche nel premierato». Lei ha ribadito che Fdi ha diritto a esprimere un governatore del Nord, se non sarà il Veneto, sarà un’altra regione. Possibile sia la Lombardia? «Diciamo così: noi siamo non solo il primo partito italiano, siamo il primo partito del Nord. Affermiamo un principio politico, quindi se non sarà la Lombardia, ci sarà qualche altra compensazione. Il quadro politico è profondamente cambiato negli ultimi 5 anni, il mio compito è dire attenzione che c’è da considerare il fatto che c’è un nuovo equilibrio nel centrodestra». Il ministro conclude: «a parte qualche schermaglia locale non vedo grandi problemi, siamo sempre stati uniti e prima dell’estate va deciso tutto, di sicuro entro giugno. Troveremo un punto di convergenza».