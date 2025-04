SondaggioPerAssaggio Exxx…Polzive!!! S’infiamma la lotta per i governatori dell’alleanza. La Lega scarica i risultati dell’indagine: Fedriga secondo governatore più gradito in Italia. Forza Italia frena. Balboni (Fratelli d’Italia): “In Veneto un candidato del Carroccio? Nulla è scontato”. Ogni partito farà la sua proposta”.

“Al primo posto non l’appartenenza a un partito, ma la capacità di aggregare anche a mondi esterni al perimetro del centrodestra”. Forza Italia, da sempre contraria al terzo mandato, commenta i dati dell’indagine sui governatori promossa dall’Istituto Lab21 per “Affaritaliani”. Con un valore pari al 62,9%, il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, è il secondo governatore più gradito in Italia. Al primo posto si colloca il veneto Luca Zaia (67,5%), medaglia di bronzo invece al presidente della Lombardia, Attilio Fontana (60,9%). Riguardo al tormentone candidature in Veneto e Fvg il portavoce nazionale degli azzurri, Raffaele Nevi aggiunge: “Vedremo, discuteremo e troveremo la quadra come sempre. Ognuno dei partiti del Centrodestra farà la sua proposta e poi i leader faranno la sintesi mettendo al primo posto non l’appartenenza ad un partito o l’altro bensì la capacità di aggregare anche mondi esterni al perimetro del Centrodestra. Questo è il metodo che vale per tutte le regioni e quindi anche per il Veneto che non è una repubblica a sé”. Raffaele Nevi, vice-capogruppo vicario alla Camera, intervistato da Affaritaliani.it, risponde al ministro leghista Roberto Calderoli che ieri, commentando il sondaggio di Lab21 per Affaritaliani.it, che vede ai primi tre posti come fiducia dei Governatori Zaia, Fedriga e Fontana (tre esponenti del Carroccio), ha affermato che nella scelta dei candidati di Centrodestra alle prossime elezioni regionali occorrerà tener conto di questo dato di gradimento molto elevato. Nevi risponde poi anche agli esponenti della Liga Veneta secondo i quali la regione Veneto è la ‘linea del Piave’ e dopo Luca Zaia il candidato dovrà essere un altro esponente della Lega”. Ma per Fratelli d’Italia, linea del Piave o del But, la partita sulle candidature in Veneto, Lombardia e Friuli VG è ancora aperta.