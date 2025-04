TerzoMandatoAgitato Exxx…Polzive!!! La Lega scarica il petardo sulla Consulta: Sarà il consiglio regionale a decidere su Fedriga.

Il governatore Massimiliano Fedriga e il segretario regionale della Lega Marco Dreosto, riguardo il terzo mandato ritengono che deciderà il Consiglio regionale in autonomia, nel quadro della prossima legge elettorale. La riflessione emerge dal fatto che, per due leghisti, la sentenza della Consulta è importante perché riafferma il principio di sovranità delle Regioni e Province autonome sul nodo della durata dei Presidenti. Restano i nodi da sciogliere in maggioranza visto che è stato il Governo (Meloni…) ad impugnare la misura sul terzo mandato. Sandra Savino stempera i distinguo e il collega Walter Rizzetto (Fratelli d’Italia) si rifà alle decisioni del partito, da sempre contrario. Pertanto si rende necessaria una riflessione all’interno della maggioranza. Luca Zaia, il governatore del Veneto la definisce una ipocrisia e parla di sistema dalle evidenti contraddizioni e disparità. Caterina Conti, segretaria del PD commenta: l’accentramento dei poteri nelle mani di una persona deve prevedere tempi ridotti, è una questione di equilibri democratici. Il capogruppo in Consiglio regionale di Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo ribadisce che il limite di due mandati in un’istituzione come il Consiglio regionale è un contrappeso necessario per garantire democraticità.