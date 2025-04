SindacatoAccordato Exxx…Polzive!!! Continue aggressioni contro il personale sanitario. UilFpl e Nursind scendono in piazza per uno sciopero in difesa dei lavoratori e l’incremento del trattamento economico accessorio.

L’appuntamento è per domani 11 aprile nel piazzale dell’Ospedale San Polo di Monfalcone alle ore 12. UilFpl e Nursind tengono il punto sull’annosa questione dell’accordo della vergogna sui fondi contrattuali dell’area giuliana e quella isontina che UilFpl e Nursind non hanno sottoscritto. Inoltre restano ancora alte le segnalazioni di aggressioni nei confronti del personale sanitario del friuli Venezia Giulia. Sfiorano il 25% in più dello stesso periodo dell’anno scorso. Sono “dati allarmanti” snocciolati ieri in un incontro stampa dal Segretario Generale Stefano Bressan e dal Confederale Matteo Zorn. Riguardo i 36 milioni stanzianti recentemente dalla regione, il Segretario Generale Stefano Bressan chiede: “Un incremento del trattamento economico accessorio per tutto il personale del sistema sanitario Fvg e incentivi per chi lavora nelle aree disagiate”. Tutte queste ragioni verranno esposte nella grande manifestazione di venerdì 11 aprile al San polo di Monfalcone promossa da UilFpl e Nursind.