TerzoMandato Riverniciato Exxx…Polzive!!! Forza Italia tenta di scambiare la proroga con lo Ius Scholae. Salvini rifiuta e blinda Zaia candidato in Veneto. Ma spunta l’accordo del secolo: La Lombardia a Fratelli d’Italia. Salgono le quotazioni di “FedrigaTerzo” candidato in Friuli. Superate le paturnie sul terzo mandato.

Tajani (Forza Italia) e Salvini (Lega) sul terzo mandato sempre più distanti. Il leader degli azzurri, ieri in Umbria, sperava in uno scambio fra il via libera alla ricandidatura di Zaia al Nord e lo ius Scholae. Nulla da fare. Il vice premier Matteo non sente ragioni: «E’ un peccato che Forza Italia non ci stia sul terzo mandato ma non posso obbligare qualcuno a fare qualcosa controvoglia. Sicuramente non cambio la legge sulla cittadinanza» ha liquidato la questione il vicepremier e ministro dei trasporti. Lo strappo fra i due non permette negoziati, tant’è che il leader di Forza Italia ripete: «Crediamo nell’alternanza. Non è una battaglia personale, non è contro Tizio o Caio, ma una questione di principio. E il dibattito va ad interessare le due regioni chiave della Lega: Veneto e Friuli VG. Salvini, Meloni e Tajani devono mettersi d’accordo in Veneto dove il nodo da sciogliere è prima di tutto quello di Palazzo Balbi: senza più Zaia in campo, la Regione resterà sempre alla Lega? A sentire le ultime indiscrezioni parrebbe di sì: come già si ventilava lo scorso settembre, il Veneto resterebbe alla Lega ma con una novità sostanziale, inaspettata che fa saltare tutte le paturnie sulla proroga: la Lombardia al candidato di Fratelli d’Italia. La combinazione apre un clamoroso spiraglio per Fedriga. La premier Meloni non crede ai propri occhi: finalmente accontentate le sue richieste di piantare una bandierina in una regione del Nord (la locomotiva). L’operazione permette di tranquillizzare i “rumorosi” iscritti veneti e Salvini tirerebbero un sospiro di sollievo. Zaia candidato in Veneto per la Lega è un simbolo. E Salvini lo sa. Con l’operazione Lombardia a Fratelli d’Italia, l’Alleanza si consolida, Meloni rafforza i rapporti con Salvini e con i governatori che, alle prossime elezioni, saranno decisivi. Va da sé che con l'”abbondante” ipoteca Lombarda a Fratelli d’Italia, nel gioco delle compensazioni, nessun alleato solleverebbe obiezioni circa la candidatura dei leghisti Fedriga in Friuli VG e Zaia in Veneto. Ora spetta ai tre segretari sbrogliare la matassa. Ma Fedriga parte favorito.