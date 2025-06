AlanisMorissette Exxx…Polzive!!! Trascinante successo a Villa Manin di Passariano (Ud) della cantante di “Ironic”: oltre 10mila persone in estasi.

Un successo il cui merito va al vicepresidente della regione Mario Anzil che ha puntato sull’evento “Go!2025” per coinvolgere la grande musica nella storia del Friuli. A Villa Manin di Passariano (Ud). Un concerto giudicato di alto livello dagli “esperti” che in platea applaudivano la cantante. Claudio Tognoni del Consorzio del tarvsiano, Matteo Tonon già presidente Confindustria Udine, Luca Tosolini di Fvg Music Live e Luigi Vignando di VignaPr. Serata di rock ruvido in tema con la personalità della cantante che, mentre si esibiva, aveva fatto proiettare sullo sfondo del palco la scritta: “Fight like a girl”. Il World Tour 2025 di Alanis Morissette è la versione globale del “Triple Moon Tour” che nell’estate 2024 ha sbancato il Nord America con più di mezzo milione di biglietti venduti. Circa due ore di concerto che hanno incluso alcuni dei brani più popolari della sua produzione: Ironic, Hand in my pocket, You Learn, Thank U e Uninvited. Ma è soprattutto con Ironic che il pubblico è esploso. Questa è probabilmente la sua canzone più popolare, e viene spesso eseguita, durante i concerti, con la prima strofa cantata a volte da un fan o una corista. E ieri sera, con grande sorpresa del pubblico, è toccato a “Michele”. Due ore filate di gran concerto come non si vedeva da anni a Villa Manin. Grazie al vice Anzil che definisce la dimora: “cuore pulsante del Friuli e dell’Europa”.