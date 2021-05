TelefriuliTv Exxx…Polzive!!! Auditel mese di aprile: Scatto della Tv friulana sulla triestina Telequattro. Linea rossa 60mila contatti-giorno. Esclusivo.

Dopo lo scivolone del mese di marzo, Telefriuli riprende fiato e conquista ad aprile il primato degli ascolti delle televisioni private della regione. Il balzo segnalato dall’istituto fissa il corrispettivo a 58.785 contatti giornalieri rispetto ai 56.600 del mese di marzo, mentre per Telequattro i contatti scendono a 54.900 rispetto ai 56.800 del mese precedente. Solo in due fasce giornaliere la tv triestina supera quella friulana: quella che va dalle 9 alle 12 〈3.600 contro 7.300〉 e quella delle 20,30-22,30 〈15.600 di Telefriuli contro 17.700 di Telequattro〉. Resta drammatica la rapida discesa degli ascolti per le televisioni private friulane, in generale, iscritte all’Auditel rispetto all’anno precedente. A dicembre dello scorso anno Telequattro totalizzava 68mila e 200 contatti giorno medio, mentre Telefriuli superava i 73mila. Dal mese di gennaio è stato registrato un pauroso calo per ambedue le televisioni finite al di sotto della soglia dei 60mila contatti. Stabilmente al terzo posto la Tv dello sport, Telepadova-Italia7Gold che ottiene 32.200 contatti giornalieri. Per il resto, le altre televisioni private friulane sono destinate a fare solo da comparse. In quanto al Veneto, le cose vanno molto meglio per il gruppo di Telequattro che, con Antenna 3 Veneto, primeggia dall’alto dei 422mila contatti-giorno davanti a Telenuovo a 313mila e a TVA Vicenza a 249mila.