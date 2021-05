SanitàFvg Exxx…Polzive!!! Tonutti e Poggiana sborsano il grano per la propaganda vaccinale friulana: Oltre 220mila euri. Esclusivo

Il Friuli stregato dalla mitologia sudamericana. Sfilate, conferenze, riflettori, teatro e propaganda. La fiala come strumento di autocelebrazione. E’ quello che accade a Nord Est e che si celebra puntualmente ogni qualvolta s’inaugura un centro vaccini. I riflettori costano e per oliare la macchina servono risorse. In questo senso Giuseppe Tonutti, direttore dell’Azienda Regionale di Coordinamento della Sanità, ha disposto una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di ideazione e progettazione grafica per le campagne informative aziendale a favore dell’Azienda. L’importo a base di gara presunto del servizio è pari a € 175.000,00. Va ricordato che il direttore amministrativo dell’epoca Zavattaro, Paolo Cannas, ideò il nuovo logo dell’Arcs senza impegnare alcun importo. La propaganda costa e dall’ARCS all’Azienda di Poggiana il passo è breve. In questo caso, le ragioni dell’importo che Asugi intende investire sono espresse dal fatto che, “l’ASUGI svolge attività di comunicazione e informazione al cittadino attraverso i propri canali istituzionali che comprendono, tra l’altro, il sito internet aziendale, l’invio di comunicati stampa e la presenza sui social network. Considerato che la recente emergenza COVID-19 ha evidenziato la fondamentale importanza di veicolare tempestivamente informazioni istituzionali, corrette e attendibili a contrastare il diffondersi di fake news, si procede e si affida direttamente alla società Citynews S.p.a. della fruizione di un banner sulla Home page di “TriestePrima” per la realizzazione della campagna denominata “ASUGI 2020 Trieste Prima 2021”, per un importo complessivo presunto pari ad Euro 8.188,49, per il periodo di 8 mesi, dal 15/04/2021 al 31/12/2021, e all’emittente Telequattro, la campagna di comunicazione denominata “News in pillole”, per il periodo di 6 mesi, dal 01/07/2021 al 31/12/2021, per un importo complessivo presunto pari ad Euro 36.600,00″. Il totale della campagna sui due mezzi d’informazione è di 45mila euri. Il totale di euri che i due direttori, Poggiana e Tonutti, impegnano per gli show sfiora i 220mila euri.