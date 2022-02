SugoRossi Exxx…Polzive!!! I triestini esultano: Vi abbiamo restituito il pacco. Il consigliere comunale No Vax agli arresti domiciliari a Udine. Era stato fermato stamattina senza Green Pass. Il ritorno di Puzzer

I messaggi in rete non si contano. Scintille da fonderia sulla dorsale Udine-Trieste in merito alla rocambolesca mattinata triestina di Ugo Rossi. I giuliani non perdonano: Ve lo abbiamo restituito. Olè.

Ugo Rossi il consigliere comunale di Trieste e residente a Udine, è stato fermato stamattina al centro giovanile Toti del capoluogo giuliano e ora si trova agli arresti domiciliari a Udine. L’esponente della Lista 3V è stato protagonista di un violento alterco con la polizia locale a causa del Green Pass. Il giovane consigliere comunale è stato portato via in manette dopo aver tentato di entrare senza Green Pass nel ricreatorio e centro giovani Toti di via della Cattedrale dove era stato convocato un sopralluogo dal presidente della Commissione. Rossi ha consegnato in rete questo messaggio “Mi stanno portando agli arresti domicialiri a casa mia a Udine. Non sto bene fisicamente, mi hanno picchiato, torturato, offeso e minacciato”.

Dal canto suo il leader dei portuali di Trieste, Stefano Puzzer ha annunciato che “La disobbedienza continua. Siamo qui per fare denuncia contro il governo italiano perché questa è una violazione dei nostri diritti, dobbiamo andare avanti così”, afferma Puzzer. “Siamo qua per protestare, perché il governo non ci rappresenta – dicono i presenti – dal 15 febbraio i portuali over 50 non potranno entrare in porto a causa di questo obbligo vaccinale. Ma come mai i camionisti di tutta Europa potranno tranquillamente entrare in Italia? Tutti i lavoratori hanno diritto a lavorare, questa discriminazione deve finire”.