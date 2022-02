MangiatoiaCarnica Exxx…Polzive!!! In Alto Friuli il danaro scorre a fiumi. Fedriga manda su milioni di euri per cementificare la valle. Il mistero dei sindaci Lenna e Coradazzi che affidano lavori e progetti a codroipesi e pordenonesi.

Due comuni della Val Tagliamento che non raggiungono nemmeno 1.500 abitanti se messi assieme. Forni di Sopra e Forni di Sotto. Un segretario facente funzioni in duplex, alcuni servizi in convenzione, ma di fusione fra i due municipi non e ne parla nemmeno. Non conviene ai burattinai. Le golosità che fornisce la greppia carnica sono irresistibili. I due comuni fanno a gara a chi spreca più danari per aggiornare progetti, acquistare immobili, realizzare centri sociali inutili, municipi faraonici da 6 milioni di euri e affidamenti di lavori, progetti e appalti, riservati solo a una ristretta cerchia di amici. La maggior parte dei lavori e di progettazione viene affidata o a Pordenone (Cooprogetti), oppure, stranamente, a Codroipo. Impressionante la presenza dei due Rup del Medio Friuli: Dario Ioan e Massimo De Marchi che si dividono i progetti fra Sopra e Sotto. Evidentemente, in Carnia non c’è personale adeguato alla bisogna, oppure nell’Alto Friuli si poltrisce, oppure… Perchè questo maniacale, se non sospetto, attaccamento ai Rup codroipesi? Gli esempi:

A Forni di Sotto, 600 anime, il sindaco Caudio Coradazzi sente la necessità di realizzare un “soggiorno sociale”, l’incarico per l’aggiornamento del progetto esecutivo dell’opera pubblica è stato affidato alla società SAVA INGEGNERIA S.R.L., con sede in Via Isonzo 9/A 33033 Codroipo (UD) per €. 31.262,29. Per i lavori di realizzazione dello stesso centro, è stato affidato l’incarico di responsabile unico del procedimento all’arch. Massimo De Marchi, con studio in Codroipo (UD), piazza Garibaldi per €. 24.107,20. Si procede con le golosità che incrociano i lavori di una struttura ricettiva. Il progetto esecutivo, approvato, è stato realizzato dalla ditta codroipese Sava (mandataria) con sede in Via Isonzo; fra i mandanti spunta il nome della “L2B Tecnici associati” di Tolmezzo di cui fa parte l’architetto e già senatore Vanni Lenna. Importo previsto: €. 70.928,26. L’incarico di Rup per la fase di progettazione dell’opera è stato affidato all’arch. Massimo De Marchi di Codroipo (UD), piazza Garibaldi per 9.362,00€. Il Friuli manda soldi in Carnia che a sua volta li gira ai professionisti della bassa. Per restare sempre nel Medio Friuli, spunta un altro incarico di Rup per lavori di realizzazione di un centro di aggregazione giovanile: importo di 2.082,00€. A chi è stato affidato l’incarico? all’architetto Massimo De Marchi di Codroipo (UD) in piazza Garibaldi. Lo stesso è l’affidatario dell’attività di “supporto” all’Ufficio tecnico del comune di Forni di Sotto nell’ambito dei lavori pubblici per l’anno 2021. E’ stato liquidato con 12.500 euri. L’incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori per il centro di aggregazione giovanile è stato affidato alla società Cooprogetti S.C.R.L. di Pordenone. Già ben inserita nel comune dirimpettaio di Forni di Sopra per via del progetto del municipio-monstre del sindaco Lenna il cui costo sfiora i 6milioni di euri. Alla Cooprogetti di Pordenone, il sindaco di Forni di Sotto ha affidato anche l’incarico di redazione del Masterplan di sviluppo agro-territoriale del comune: impegno di spesa 10mila euri.

In quanto a Forni di Sopra la simpatia per Codroipo risale ai tempi del Vaia e si presenta nell’incarico al Rup Dario Ioan per i lavori di emergenza degli eventi meteo che hanno interessato la regione Fvg a partire dal mese di ottobre del 2018: Il Vaia. Tuttavia, anche a Forni di Sopra il danaro che sale da Trieste verso la mangiatoia è in misura impressionante. Sono stati impegnati circa 80mila euri per la realizzazione di una sala polifuzionale. Il Rup indicato dal sindaco Lenna è sempre Dario Ioan da Codroipo in via Isonzo, importo riconosciuto: 22mila€. Tuttavia, per la realizzazione della sala polifunzionale spunta anche un’altra ditta codroipese e già presente a Forni di Sotto, la Sava ingegneria Srl di Andrea Sava, per lui un importo di 47.590,20€.

Evidentemente in Carnia non sono all’altezza di questo tipo di incarichi o di realizzare questo tipo di lavori se, ultimo esempio, quello del municipio-monstre di Forni di Sopra, è stato affidato direttamente a una ditta di Pordenone, la “Set Srl, Servizi Edilizia Territorio” con sede in Viale Dante, l’incarico per la verifica della progettazione esecutiva dell’intervento di “messa in sicurezza e ristrutturazione della sede municipale del comune di Forni di Sopra. Impegno di spesa di 49mila euri. Mangiatoia carnica riservata solo ad alcuni, gli altri, costretti ad emigrare. Cerchio infetto, regione malata