SqualiFriulani Exxx…Polzive!!! L’amministratore unico Dario Melchior apre la procedura d’insolvenza anche per la DM Elektron di Romania. Gli operai erano tutti interinali. Nominato il commissario.

Dopo quella di Buja, è stata aperta la procedura d’insolvenza anche per la DM Elektron di Brazov in Romania.

La foto è apparsa ieri sulla pagina facebook di “Sei di Buja se…”, la scritta era esposta all’esterno dell’azienda. Significativa e tempestiva rispetto alle notizie che giungono dalla sede romena dove la coppia Melchior-Del Piero, da alcuni anni, aveva trasferito le funzioni principali dell’azienda di Buja. Il 19 agosto scorso il Tribunale di Udine 〈per competenza〉 ha comunicato all’amministratore unico della DM Elektron Dario Melchior la data del 29 novembre 2021 per il deposito del piano, proposta e documenti definitivi, relativamente alla consistenza degli oneri finanziari che gravano nell’immediato sulla società debitrice per la gestione in continuità dell’azienda con possibile compressione delle aspettative del ceto creditorio. Nubi all’orizzonte.

I giudici della sezione civile hanno nominato commissario giudiziale della DM di Brazov il dott. Massimo Roma di Treviso. Il decreto del Tribunale contiene dettagliatamente tutto il percorso di delocalizzazione all’est compiuto negli anni dalla società da Buja. Addirittura il collegio rileva come in Romania l’azienda si avvalesse di personale interinale per risparmiare sui costi, inoltre viene confermata l’attività di natura terzista dell’impresa friulana nel Paese dell’ex dittatore Ceausescu. Scrive il collegio dei giudici: “…la quasi totale attività di impresa di DM Romania si risolve nell’operare, in funzione delle decisioni assunte dallo stesso Amministratore Unico Dario Melchior, quale “terzista” di DM Italia, utilizzando per lo più macchinari di proprietà di DM Italia e materie prime acquistate e/o comunque procurate di fatto dalla stessa DM Italia. Non è, quindi, revocabile in dubbio che il luogo in cui DM Romania esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale sia per l’appunto in Italia, ossia a Buja (UD), ove è collocato il suo centro motore decisionale”.

La ditta di Buja ha ricevuto agevolazioni finanziarie sotto varie forme, per salvare posti di lavoro e che invece hanno accelerato la riduzione della produzione di Buja e mandato a casa gli operai per trasferire in Romania l’attività.

I giudici specificano che: “…verificabile è lo svolgimento dell’attività di “terzista” di DM Romania che ha sempre operato in conto lavoro e quasi esclusivamente per DM Italia che a sua volta fornisce la componentistica per la produzione in Romania”. Il bidone che l’amministratore unico Dario Melchior e prima ancora Michela Del Piero, hanno tirato ai friulani è di dimensioni europee. E lo si capisce dalla domanda di apertura della procedura d’insolvenza per l’azienda delocalizzata in Romania.

Nel Decreto del Tribunale si rileva che L’Amministratore Unico di DM Romania, ossia la controllata al 100% di DM Italia, è la medesima persona fisica, ossia il dott. Dario Melchior, che riveste la funzione di Amministratore Unico di DM Italia. Come risulta evidente dalle stesse allegazioni di DM Italia formulate nell’istanza all’esame del Collegio, il centro motore di DM Romania, ossia tutta l’attività decisionale della controllata, si svolge nel luogo in cui ha sede la controllante in ragione della sua partecipazione totalitaria. In tale istanza, così come nella successiva memoria, emerge chiaramente come la totalità delle decisioni che riguardano DM Romania sono determinate dall’Amministratore Unico della controllante –che come si è sopra esposto coincide con la stessa persona fisica dell’Amministratore Unico di DM Romania (Dario Melchior)-, là, in particolare, dove si legge che “Si è quindi deciso di effettuare una profonda e radicale riorganizzazione della DM Romania, soprattutto in termini di riduzione del personale (al 100% impiegato come lavoro interinale) per renderla competitiva rispetto alle nuove esigenze di fatturato.

Friuli Latrina d’Italia.