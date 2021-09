SaluteSanVito Exxx…Polzive!!! Bernava inchioda la candidata dei ducetti Agrusti-Di Bisceglie: Susi Centis da assessora aveva respinto la proposta della centralina.

La questione ambiente e sostenibilità irrompe nella campagna elettorale della destra Tagliamento. Il candidato sindaco di San Vito Alberto Bernava, ritiene che sulla tutela della salute dei cittadini occorre essere: “Puntuali e fermi”. Il riferimento all’ampliamento della Kronospan è chiarissimo con un’appendice piuttosto singolare spuntata durante un recente dibattito televisivo. La candidata dei ducetti della Delizia, il confindustriale Agrusti e il Dem Di Bisceglie, ha affermato che: “…la Zona Industriale Ponte Rosso deve essere controllata quotidianamente per quanto riguarda le emissioni di polveri sottili nell’aria”. Nessuno le crede e nemmeno i sanvitesi che non sono degli allocchi che si fanno prendere in giro dalla candidata pilotata dai due capataz. Lo ricorda lo stesso candidato sindaco della civica Alberto Bernava che rispolvera una mozione di 5anni fa in cui si chiedeva l’installazione di una centralina nella zona industriale. Il documento era stato bocciato dalla maggioranza di cui faceva parte anche l’assessora oggi candidata eterodiretta da Di Bisceglie-Agrusti. La maggioranza Di Bisceglie-PD ha sempre rifiutato l’installazione della centralina (l’hanno installata a Morsano…), il timore di disturbare il progetto di ampliamento della Kronospan è sempre stato oggettivo. Oggi, con una buona dose di ipocrisia, la candidata sindaco del PD fa marcia indietro. Ma i sanvitesi non sono allocchi.