SqualiFriulani Exxx…Polzive!!! A 24 ore dai dati sui recessi della CiviBank di Cividale esplode il giallo della lettera di una misteriosa azionista e dei prestiti alla DM Elektron. Esclusivo

Entro domani si saprà se il piano di trasformazione dell’istituto cividalese da Popolare a Spa avrà avuto successo. Quanto saranno i recessi? Vedi Leopost di sabato 1 maggio. Intanto l’area finanziaria nordestina é travolta da una violenta bufera germogliata in via Giovanni Paolo II a Udine e tarantolata verso Cividale.

Il caso lo riporta “IlPerbenista”, secondo cui una presunta Ilaria Bressan avrebbe inviato un documento scottante in Procura a Udine. Il contenuto sarebbe devastante per il percorso intrapreso dalla presidente Del Piero rispetto al passaggio da Popolare a Spa. Secondo Il Perbenista “La Civibank, in data 04/06/2020, ha concesso un finanziamento di euro 2.500.000,00 per 4/5 garantiti da Mediocredito Centrale di Roma, alla Ditta DM Elektron. Una prima relazione istruttoria (ALL.1), che probabilmente avrebbe determinato il diniego alla richiesta di finanziamento o quantomeno la pretesa di ulteriori garanzie…”.

Un giallo che irrompe sul giorno del 45esimo anniversario della tragedia del Friuli. Data fatale che ha trasformato completamente l’anima dei friulani. Resta da capire, nel momento in cui l’autorità giudiziaria riceve una segnalazione anonima, quale sarà il livello di attenzione.