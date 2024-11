SprekopolisTrieste Exxx…Polzive!!! Riesplode il caso dello stadio Rocco. L’erba non attacca. All’autonomista Massolino saltano le zucche: Spesi oltre un milione di euri e il manto erboso è da rifare. Luca Salvati: Si poteva evitare di gettare milionate di fondi pubblici inutilmente. Paga Pantalone.

Un anno dopo fa ancora parlare la situazione del manto erboso dello stadio Rocco di Trieste. Era la stagione dei concerti e la vicenda coinvolse anche la giunta comunale con uno scambio di deleghe che passarono da Rossi a Elisa Lodi. Oggi, il caso si ripresenta con una richiesta di chiarimenti dell’esponente de “Il Patto per l’Autonomia” Giulia Massolino che spiega: «Il manto erboso dello stadio Rocco di Trieste è di nuovo da rifare nonostante gli 1,3 milioni di euro stanziati lo scorso anno dalla Giunta Fedriga. Si tratta dell’ennesimo caso in cui Fedriga corre in soccorso del Comune di Trieste con ingenti risorse pubbliche, che però sfocia in un vero e proprio disastro: un manto erboso di buona qualità solo per pochissime partite e che ancora una volta dopo i concerti estivi non ha attecchito, ponendo così gravi rischi ai giocatori». Il consigliere comunale del PD Luca Salvati, aggiunge: «Ora la priorità è mettersi sotto seriamente e ripristinare una decente praticabilità il campo del Rocco. Ma questo non esime il Comune dal fornire spiegazioni assai convincenti per quello che è accaduto, cosa si sta facendo per rimediare e quali garanzie saranno fornite per evitare il ripetersi di questa oggettiva vergogna. Ne abbiamo viste di tutti i colori sopra e intorno al campo del Rocco, incluso – aggiunge il consigliere dem – un cambio di deleghe che non pare abbia prodotto alcuna svolta. Posto che siamo appena nella prima fase del girone d’andata, sarebbe opportuno evitare di gettare altre milionate dei contribuenti per ottenere questi risultati».