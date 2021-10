SpreKopolisFvg Exxx…Polzive!!! Lavori in corso a Forni per il buen ritiro della Lega. Il sindaco Lenna redige lo studio per un Polifunzionale da 600mila euri. Un perito rinuncia all’incarico di un altro progetto

La mangiatoia carnica è inarrestabile. Evidentemente le bocche da sfamare in un piccolo comune di 700 anime sono ben selezionate e golose. Dopo lo scandalo della ristrutturazione del nuovo municipio la cui spesa sfiora i 6 milioni di euri, spuntano i dettagli dello studio di fattibilità di un polifunzionale redatto dal sindaco Marco Lenna il cui costo complessivo si aggira attorno ai 570.000 €. Ciò che balza agli occhi è il quadro economico di spesa, redatto sempre dal sindaco, arch. Marco Lenna, in cui spuntano gli importi per le spese di progettazione e per le forniture di arredi. Voci che raggiungono cifre stellari se confrontate con l’acquisto dell’immobile: 73.000 mila euri.

Le spese di progettazione del Polifunzionale toccano i 90 mila euri, le spese per forniture di arredi € 73.200. Importi stratosferici che fanno pensare a forme d’arredo da far impallidire la valle e l’archistar francese di origini fornesi Jacques Anziutti. A chi saranno affidate le forniture? mangiatoia carnica destinata a rosicchiare milioni di euri dalle casse della regione a trazione leghista. Del resto a Forni di Sopra ha trovato rifugio anche la sottosegretaria Vannia Gava, dello stesso partito del sindaco, e, come si vede dalle immagini, i vertici regionali della Lega non disdegnano di visitare il centro dolomitico di 700 anime. Eppure c’è un giallo che coinvolge un progetto da realizzare nel centro fornese, quello di “Riqualificazione centri minori” che il sindaco Lenna voleva affidare a un amico professionista del luogo. L’amico non ha voluto saperne e lo ha rifiutato. Il Perito Industriale ha rinunciato all’incarico “per sopraggiunti impegni personali”. L’importo della consulenza era stato fissato in € 17.467,27. Come mai ha rinunciato?

Carnia infetta, Regione malata.